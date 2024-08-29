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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:32

иллюстрация

Объединяя сервера. VK создала самую большую облачную библиотеку видеороликов

29 августа 2024, 08:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

VK создали облачную библиотеку видеороликов на более чем миллиард гигабайт

Достигнуть впечатляющего результата удалось за счет слияния хранилищ сразу нескольких платформ: Vk Видео, Дзен и ОК.Видео — объединить их удалось благодаря собственной системе one-cloud.

Как рассказали в пресс-службе VK, объем «облака», объединившего платформы, превысил 1,5 эксабайта — а это порядка 1,5 млрд гигабайт, что является крупнейшей библиотекой среди остальных отечественных платформ. Для сравнения: память стандартного пользовательского компьютера способна вместить только 1-2 тысячи «гигов».

По словам представителя компании, сейчас на серверах, связанных технологией one-cloud собран весь контент VK Видео: всевозможные видеоролики, сериалы, записи трансляций и библиотека контента сервиса VK Originals.

Кроме того, благодаря внедрению нового программного решения, повысилась и общая устойчивость всей системы: возможный выход из строя хранилищ в дата-центрах компании не сможет навредить контенту пользователей, поскольку все данные автоматически восстанавливаются и копируются уже на новые носители. К слову, устойчивость всей платформы важна и для нормального функционирования при высокой нагрузке: летом этого года пользователи несколько раз достигали пиковых значений по загрузке новых видео — объем трафика оценивается в пределах 1 петабайта в день (а это миллион гигабайт).

Примечательно, что объединение систем благотворно сказывается и на эффективности их использования: по словам СТО ВКонтакте и VK Видео, Сергея Ляджина, обновленная система даже умеет самостоятельно себя очищать от дублированного контента — что сокращает инфраструктурные издержки и еще сильнее оптимизирует работу всех вычислительных систем.

Из-за роста пользователей VK Видео, в компании решили расширить охват CDN-сети
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