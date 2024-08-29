Объединяя сервера. VK создала самую большую облачную библиотеку видеороликов

Кроме того, благодаря внедрению нового программного решения, повысилась и общая устойчивость всей системы: возможный выход из строя хранилищ в дата-центрах компании не сможет навредить контенту пользователей, поскольку все данные автоматически восстанавливаются и копируются уже на новые носители. К слову, устойчивость всей платформы важна и для нормального функционирования при высокой нагрузке: летом этого года пользователи несколько раз достигали пиковых значений по загрузке новых видео — объем трафика оценивается в пределах 1 петабайта в день (а это миллион гигабайт).