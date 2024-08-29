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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Омске решили обследовать вместо тира весь Кадетский корпус

Не только под литерой Ж: вместо тира в Омске решили обследовать весь Кадетский корпус

29 августа 2024, 09:25
Фото: gorod55.ru

В Омске решили обследовать вместо тира весь Кадетский корпус

По данным минимущества, сейчас этот вопрос «прорабатывается».

Заявку на поиски подрядчика, который бы провел «комплексное обследование» одного из зданий Кадетского корпуса в центре Омска, отменили вскоре после ее появления. Город55 писал о том, что такую заявку разместило БУ «Центр учета и содержания собственности Омской области». За комментарием мы обратились в региональное министерство имущественных отношений, и там нам объяснили, что ничего не отменяется: просто есть цель обследовать весь Кадетский корпус.

— Конкурсная процедура по определению подрядной организации в целях обследования здания тира как отдельного элемента имущественного комплекса Кадетского корпуса, была отменена Центром учета и содержания собственности Омской области в связи с тем, что прорабатывается вопрос о проведении технического обследования всего комплекса зданий, включая инженерные коммуникации, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним: здания, расположенные в центре Омска по адресу улица Ленина, 26 до сих пор пустуют. Кадетский корпус съехал оттуда из-за неудовлетворительного состояния всего этого имущественного комплекса. Высказывались разные предположения о том, как можно использовать здания, но сначала необходимо их обследовать и получить официальное заключение специалистов. Обследование помещения тира (это здание под литерой Ж) было оценено, по предварительным данным, в 353 тысячи рублей.

Отметим, что, судя по происходящему, здания перешли на баланс областного правительства. Еще весной за них отвечала администрация Омска.

В здании омского Кадетского корпуса на Ленина будут обследовать тир
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#Николай Эйхвальд#Эксклюзивы#Омск#Госзакупки#Новости#Кадетский корпус
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