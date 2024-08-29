Не только под литерой Ж: вместо тира в Омске решили обследовать весь Кадетский корпус

Заявку на поиски подрядчика, который бы провел «комплексное обследование» одного из зданий Кадетского корпуса в центре Омска, отменили вскоре после ее появления. Город55 писал о том, что такую заявку разместило БУ «Центр учета и содержания собственности Омской области». За комментарием мы обратились в региональное министерство имущественных отношений, и там нам объяснили, что ничего не отменяется: просто есть цель обследовать весь Кадетский корпус.