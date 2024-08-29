Мало парковок: омский градсовет «завернул» сразу 3 проекта жилищного строительства

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
В омской администрации сегодня, 29 августа, прошло очередное заседание архитектурно-градостроительного совета. На нем рассматривался целый ряд проектов жилищного строительства. В частности, речь шла о планах возведения 3 четырехэтажных жилых домов по улице Семиреченская, многоэтажного дома по улице 4-я Любинская, жилого дома по улице 6-я Линия.
Все эти проекты подверглись критике со стороны специалистов.
— Проекты были отправлены членами градсовета на доработку, — рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска. — Главная причина — отсутствие градостроительного анализа и недостаточное количество парковочных мест для будущих жителей домов.
Город55 писал о том, что строительством на Семиреченской (это Кировский округ Омска) планирует заняться компания «Вита». Проект разрабатывал «Проектный институт „Новые технологии“», которым руководит Екатерина Янкелевич, причем документы получили положительное заключение в «Экспертно-проектном центре». Теперь «Вите» придется корректировать свои планы.