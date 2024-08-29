Мало парковок: омский градсовет «завернул» сразу 3 проекта жилищного строительства

В омской администрации сегодня, 29 августа, прошло очередное заседание архитектурно-градостроительного совета. На нем рассматривался целый ряд проектов жилищного строительства. В частности, речь шла о планах возведения 3 четырехэтажных жилых домов по улице Семиреченская, многоэтажного дома по улице 4-я Любинская, жилого дома по улице 6-я Линия.