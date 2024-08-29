gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

иллюстрация

Губернатор Хоценко распорядился помочь аграриям, понесшим урон из-за влажности почвы

29 августа 2024, 13:22
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омские сельхозпроизводители получат страховые выплаты из-за чрезмерных осадков

Введенный сегодня режим ЧС из-за переувлажнения земли позволит сдвинуть сроки уборочной кампании, а аграрии смогут получить страховые выплаты.

В пресс-службе правительства региона рассказали о мерах помощи, предусмотренных для сельхозпроизводителей в условиях введенного ранее режима ЧС из-за чрезмерно влажной почвы в некоторых районах Омской области.

Как сообщается, режим ЧС является одним из оснований для получения страховых выплат на посевы, при условии оформления их страхования от чрезвычайных ситуаций. По данным регионального правительства, на данный момент в Омской области застраховано порядка 946 тыс га полей, а значит их владельцы получат возможность успеть оформить необходимые выплаты.

Кроме того, в своем Telegram-канале губернатор Омской области отметил, что несмотря на трудности, представители агропромышленного комплекса стараются предпринять все необходимые меры для завершения уборки урожая.

«Поля в воде». В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почв
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Омская область#Новости#Страховые выплаты#Режим ЧС#Агропромышленный комплекс#Аграрии#Влажность почвы#Сельхозпроизводители#Уборка урожая#Поле
Подпишитесь
Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне
Сегодня, 04:15
Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
Сегодня, 03:18
Не только под литерой Ж: вместо тира в Омске решили обследовать весь Кадетский корпус
Сегодня, 09:25
«Поля в воде». В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почв
Сегодня, 12:23
В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
Сегодня, 05:17
Досуг с выгодой. Пять парков Омска для осенних прогулок
Сегодня, 06:00