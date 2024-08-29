Губернатор Хоценко распорядился помочь аграриям, понесшим урон из-за влажности почвы

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В пресс-службе правительства региона рассказали о мерах помощи, предусмотренных для сельхозпроизводителей в условиях введенного ранее режима ЧС из-за чрезмерно влажной почвы в некоторых районах Омской области.
Как сообщается, режим ЧС является одним из оснований для получения страховых выплат на посевы, при условии оформления их страхования от чрезвычайных ситуаций. По данным регионального правительства, на данный момент в Омской области застраховано порядка 946 тыс га полей, а значит их владельцы получат возможность успеть оформить необходимые выплаты.
Кроме того, в своем Telegram-канале губернатор Омской области отметил, что несмотря на трудности, представители агропромышленного комплекса стараются предпринять все необходимые меры для завершения уборки урожая.