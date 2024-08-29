Губернатор Хоценко распорядился помочь аграриям, понесшим урон из-за влажности почвы

Как сообщается, режим ЧС является одним из оснований для получения страховых выплат на посевы, при условии оформления их страхования от чрезвычайных ситуаций. По данным регионального правительства, на данный момент в Омской области застраховано порядка 946 тыс га полей, а значит их владельцы получат возможность успеть оформить необходимые выплаты.