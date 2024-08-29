Грузовой автомобиль с камнями столкнулся с тепловозом в Кемерове

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Большегруз был загружен камнями, которые после опрокидывания высыпались.
Как сообщили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, авария произошла примерно в 3 часа ночи на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном в районе улицы Шатурской.
«Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд в габарит следования тепловоза. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.
В настоящий момент кемеровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Предварительно, в ДТП никто не пострадал, пишет sibdepo.ru.