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Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Грузовой автомобиль с камнями столкнулся с тепловозом в Кемерове

29 августа 2024, 05:37
Грузовик столкнулся с тепловозом в Кемерове на улице Шатурская. После этого он опрокинулся на железнодорожных путях, сообщается в соцсетях.

Большегруз был загружен камнями, которые после опрокидывания высыпались.

Как сообщили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, авария произошла примерно в 3 часа ночи на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном в районе улицы Шатурской.

«Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд в габарит следования тепловоза. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

В настоящий момент кемеровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Предварительно, в ДТП никто не пострадал, пишет sibdepo.ru.

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