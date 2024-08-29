Еще поработает: «ВНИМИ-Сибирь» передумала закрываться после разговора с министром

На этой неделе появилась информация о том, что прекращает свою работу одно из крупнейших молочных предприятий Омска — завод «ВНИМИ-Сибирь». Выяснилось, что маслосыркомбинат «Тюкалинский» купил соответствующий бренд, а производственные мощности ему не понадобились. Однако сегодня, 29 августа, глава областного минсельхоза Николай Дрофа рассказал, что завод закрываться не будет.