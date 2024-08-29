Еще поработает: «ВНИМИ-Сибирь» передумала закрываться после разговора с министром

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
На этой неделе появилась информация о том, что прекращает свою работу одно из крупнейших молочных предприятий Омска — завод «ВНИМИ-Сибирь». Выяснилось, что маслосыркомбинат «Тюкалинский» купил соответствующий бренд, а производственные мощности ему не понадобились. Однако сегодня, 29 августа, глава областного минсельхоза Николай Дрофа рассказал, что завод закрываться не будет.
Министр, по его словам, получил поручение от губернатора, встретился с руководителями «Тюкалинского» и «ВНИМИ-Сибирь» и добился оптимального для омичей решения.
— По результату встречи руководство ООО «ВНИМИ-Сибирь» обозначило намерения о продолжении работы компании, исключив ее закрытие, — написал Дрофа в своем телеграм-канале.
Продукция под брендом «ВНИМИ-Сибирь» будет производиться, как и предполагалось, на маслосыркомбинате «Тюкалинский», а на заводе «ВНИМИ» будут выпускать сухое молоко и сливочное масло.
Напомним: завод «ВНИМИ-Сибирь» находится на Красном пути, напротив аграрного университета. Это один из немногих оставшихся представителей молочной промышленности региона.