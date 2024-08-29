Досуг с выгодой. Пять парков Омска для осенних прогулок

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Для такого города как Омск «зеленые островки» играют жизненно важную роль. Столицей степного края его называют не зря — географически он расположен на равнине, окруженной казахскими степями на юге и тайгой на севере. В бытность военной крепостью, открытый всем ветрам, летом Омск страдал от пыли, а зимой — от буранов — и нуждался в озеленении.
Первые искусственные озеленения появились здесь только в ХIХ веке. До революции горожане наслаждались прогулками в войсковом саду при будущем кадетском корпусе и в саду при военном госпитале. Позже появились Загородная и Любина рощи.После Великой Отечественной войны омичи начали активно развивать город, стремясь превратить его в цветущий оазис. Стали появляться парки, скверы и зеленые рощи, а уже к 60-м годам их насчитывалось около 200.
Омск претерпел множество изменений на пути к своему современному облику, однако любовь горожан к зеленым оазисам осталась неизменной. Сегодня омичи всех возрастов с удовольствием гуляют в «Птичьей гавани» или в парке культуры и отдыха имени 300-летия Омска. Учитывая интерес горожан к своим паркам, городская инфраструктура активно развивается в сторону улучшения транспортной доступности этих общественных пространств.
При этом добираться до парков можно не только быстро и комфортно, но и выгодно — до 30 сентября у жителей Омска есть возможность получить кешбэк 20% при пополнении проездных на банковской Единой карте (ЕК) или на транспортной карте «ОмКа».
Как получить кешбэк? Здесь все просто:
Шаг 1. Регистрация
Заранее зарегистрируйтесь в программе лояльности на сайте https://vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Там же можно ознакомиться с полными правилами предоставления кешбэка.
Шаг 2. Пополнение проездного
До конца сентября пополняйте проездные на банковской Единой карте или на транспортной карте «ОмКа». Сделать это можно через мобильное приложение «ОмКа», в котором нужно ввести данные проездного, указать сумму пополнения и выбрать способ оплаты — СБП.
«В Омской области мы наблюдаем растущий интерес к пополнению баланса транспортных карт через Систему быстрых платежей. За первые месяцы количество таких операций увеличилось в 5 раз, — прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК*. — Мы рады сообщить, что с августа размер кешбэка будет увеличен с 5% до 20%. Уверены, что такие выгодные условия не только сделают оплату проезда более удобной, но и поспособствуют популяризации безналичных расчетов среди жителей нашего региона».
Всего до конца сентября можно вернуть на счет до одной тысячи рублей. Получив выгоду, вы сможете направить деньги на что-то действительно приятное. Почему бы не использовать эту возможность, чтобы насладиться осенними прогулками по Омску? Предлагаем пройтись по любимым уголкам.
Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ
Адрес: Масленникова, 136
Один популярных среди омичей парков. Здесь вы найдете аттракционы, картодром, контактный зоопарк и страусиную ферму. Визитная карточка парка — ручные белочки, выставка «Дом вверх дном» и большой пруд, где можно покататься на катамаранах, дискоботе и гидроскутерах.
Для любителей активного отдыха предусмотрен прокат велосипедов, роликов, квадроциклов и велорикш. Регулярно в парке проходят различные мероприятия: афиша включает концерты, танцевальные программы и анимацию для детей.
Зеленый остров
Адрес: Старозагородная Роща, 10/1
Этот парк выбирают из-за удобного расположения и живописных пейзажей. На Зеленом острове можно найти несколько кафе и кофеен, в которых приятно провести время с близкими и друзьями. Любители активного отдыха могут взять на прокат катамараны или велосипеды, а также насладиться пробежкой по зелёным аллеям и побережью залива.
Для семей с детьми открыт парк развлечений «Вокруг света», предлагающий множество интересных аттракционов. Кроме того, Зеленый остров часто становится площадкой для различных тематических мероприятий. Здесь проходят выступления артистов, литературные встречи и спортивные соревнования, которые привлекают множество посетителей.
Парк на Кольцевой
Адрес: 2-я Кольцевая, 19/9
Недалеко от Зеленого острова расположен относительно новый парк на Кольцевой, который был открыт в 2021 году. Несмотря на свой «возраст», парк уже снискал любовь у жителей Омска.
Здесь можно перекусить на фуд-корте и в уютном кафе или арендовать обогреваемые беседки для организации выпускных, свадеб, юбилеев и просто для приятных встреч с семьей и друзьями. Рядом с беседками установлены качели, скамейки и мангальные зоны для приготовления еды на открытом огне.
Для детей в парке создана современная игровая площадка с качелями и каруселями, а для взрослых предусмотрены волейбольное поле и теннисный корт с искусственным покрытием.
Советский парк
Адрес: Андрианова, 3
Излюбленное место отдыха для жителей микрорайона «Городок Нефтяников». Советский парк привлекает и молодежь, и старшие поколения своими просторными аллеями для прогулок пешком, живописными видам на Иртыш и удобными спортивными площадками с велосипедными дорожками.
Семьи с детьми обычно направляются к аттракционам и игровой площадка. Здесь посетители могут попробовать себя в пейнтболе, улучшить меткость в тире, а также покататься на картах и багги.
Птичья гавань
Адрес: Енисейская, 1, к. 2
Когда хочется остаться в тишине. Этот парк может прийтись по душе юным натуралистам и любителям природы со стажем. Он стал естественной лабораторией для изучения особенностей жизни перелетных и местных птиц, а также местом притяжения любителей долгих прогулок и красивых видов.
Если вы ищете уединения и хотите насладиться природой, парк «Птичья гавань» станет для вас идеальным выбором. Это место очаровывает как юных исследователей-натуралистов, так и опытных любителей природы. Парк служит своего рода природной лабораторией — здесь можно погрузиться в наблюдения за местными и перелетными птицами в их естественной среде обитания.