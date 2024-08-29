Досуг с выгодой. Пять парков Омска для осенних прогулок

«В Омской области мы наблюдаем растущий интерес к пополнению баланса транспортных карт через Систему быстрых платежей. За первые месяцы количество таких операций увеличилось в 5 раз, — прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК*. — Мы рады сообщить, что с августа размер кешбэка будет увеличен с 5% до 20%. Уверены, что такие выгодные условия не только сделают оплату проезда более удобной, но и поспособствуют популяризации безналичных расчетов среди жителей нашего региона».