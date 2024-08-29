Добыча на два миллиона. Шестерых омичей осудили за незаконную охоту

Суд вынес решение о назначении каждому из осужденных условного наказания на три года с временным лишением права заниматься охотой на один год. Кроме того, с них будет взыскано 440 тысяч рублей в бюджет Большеуковского района и 1,5 миллиона рублей в бюджет Омской области для компенсации причиненного ущерба. В качестве вещественных доказательств будут конфискованы снегоболотоход и охотничьи карабины, которые поступят в доход государства.