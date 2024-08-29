Добыча на два миллиона. Шестерых омичей осудили за незаконную охоту

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Published Сегодня, 06:21
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В Любинском районном суде прозвучал приговор в отношении шестерых местных жителей, которые устроили незаконную охоту на территории государственного природного зоологического заказника «Заозерный», где запрещена какая-либо охота на животных. Случай произошел еще в ночь с 10 на 11 ноября 2021 года.
Компания на машинах вооружилась всеми охотничьими атрибутами, включая световые устройства, отправилась на территорию заказника и добыла семь косуль, зайца и лося. Их действия нанесли серьезный ущерб охотничьим ресурсам страны — почти два миллиона рублей. Суд признал всех виновными и теперь им придется выплачивать крупный штраф.
Мужчин задержали во время профилактического рейда охотоведов в районе деревни Шорино. Охранники заглянули в автомобиль подозреваемых и ужаснулись — внутри были обнаружены огнестрельное оружие, туши животных и другие улики. Несмотря на собранные доказательства, обвиняемые свою вину не признали.
Суд вынес решение о назначении каждому из осужденных условного наказания на три года с временным лишением права заниматься охотой на один год. Кроме того, с них будет взыскано 440 тысяч рублей в бюджет Большеуковского района и 1,5 миллиона рублей в бюджет Омской области для компенсации причиненного ущерба. В качестве вещественных доказательств будут конфискованы снегоболотоход и охотничьи карабины, которые поступят в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу, это означает, что у осужденных еще есть шанс обжаловать свое наказание.
Ранее Город55 писал о незаконной охоте на лося в лесу неподалеку от Тюкалинска.