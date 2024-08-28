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Published Сегодня, 04:31

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Updated Сегодня, 05:25

Омичам рассказали, что изменится в Воскресенском сквере после благоустройства

Заглянем внутрь. В Омске начали благоустройство Воскресенского сквера

28 августа 2024, 04:31
Фото: gorod55.ru

Омичам рассказали, что изменится в Воскресенском сквере после благоустройства

Многие жители Омска остались недовольны тем, что их не предупредили о начале работ. Но среди посетителей сквера нашлись и те, кто с оптимизмом смотрит на изменения. Молодые люди готовы потерпеть временные неудобства ради будущего комфорта.

В Омске стартовало благоустройство Воскресенского сквера в центре города. Как сообщает «Омск-информ», на строительную площадку омичам попасть нельзя, вход доступен только строителям и технике.

Подрядчиком выступает компания из Екатеринбурга «Мир камня». Представитель подрядчика из Екатеринбурга, мастер Рустам Хадыев, рассказал, что работы начались 19 августа и продлятся до 15 октября. На данный момент ведется демонтаж плитки и бордюров, а затем начнется укладка гранитной плитки.

Напомним, что генплан Воскресенского сквера представили архитекторы Николай Апатин и Ефим Фрейдин еще в прошлом году. На территории преображенного сквера предлагалось установить беседку-сцену в стиле 1950-х годов, детскую площадку, велодорожки, проезд для обслуживания этой локации возле бывшей ТЭЦ-1. Несмотря на временные неудобства, жители надеются на качественное благоустройство Воскресенского сквера и его преображение в уютное место для отдыха.

Ранее Город55 публиковал фотографии с места проведения флоры в 2024 году в Омске. Традиционно она прошла на знакомом месте — в Выставочном и Воскресенском скверах. Выставка пользуется большим успехом у омичей.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Благоустройство#Пенсионеры#Молодежь#Горожане#Подрядчик#Демонтаж#Новости#Преображение
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