Заглянем внутрь. В Омске начали благоустройство Воскресенского сквера

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В Омске стартовало благоустройство Воскресенского сквера в центре города. Как сообщает «Омск-информ», на строительную площадку омичам попасть нельзя, вход доступен только строителям и технике.
Подрядчиком выступает компания из Екатеринбурга «Мир камня». Представитель подрядчика из Екатеринбурга, мастер Рустам Хадыев, рассказал, что работы начались 19 августа и продлятся до 15 октября. На данный момент ведется демонтаж плитки и бордюров, а затем начнется укладка гранитной плитки.
Напомним, что генплан Воскресенского сквера представили архитекторы Николай Апатин и Ефим Фрейдин еще в прошлом году. На территории преображенного сквера предлагалось установить беседку-сцену в стиле 1950-х годов, детскую площадку, велодорожки, проезд для обслуживания этой локации возле бывшей ТЭЦ-1. Несмотря на временные неудобства, жители надеются на качественное благоустройство Воскресенского сквера и его преображение в уютное место для отдыха.
Ранее Город55 публиковал фотографии с места проведения флоры в 2024 году в Омске. Традиционно она прошла на знакомом месте — в Выставочном и Воскресенском скверах. Выставка пользуется большим успехом у омичей.