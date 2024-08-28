Заглянем внутрь. В Омске начали благоустройство Воскресенского сквера

Напомним, что генплан Воскресенского сквера представили архитекторы Николай Апатин и Ефим Фрейдин еще в прошлом году. На территории преображенного сквера предлагалось установить беседку-сцену в стиле 1950-х годов, детскую площадку, велодорожки, проезд для обслуживания этой локации возле бывшей ТЭЦ-1. Несмотря на временные неудобства, жители надеются на качественное благоустройство Воскресенского сквера и его преображение в уютное место для отдыха.