Задолжал 31 миллион по налогам. В Омске арестовали имущество директора «Нефтегаза»

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 06:00
В прокуратуре Омской области рассказали что, завершено расследование уголовное дела в отношении директора ООО ПК «Нефтегаз-Омск Комплектация». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, что подтверждается обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой.
Следствие выяснило, что с ноября 2018 года по июнь 2021 года директор компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные данные о налоговых вычетах и расходах. Эти сведения касались фиктивных сделок с несколькими организациями. В результате его действий государственный бюджет не получил налог на добавленную стоимость в размере более 31 миллиона рублей. Как уточнили в следственном комитете, точная сумма составила 31,7 миллиона рублей. В связи с этим все его имущество было арестовано, включая автомобиль, загородный дом и земельный участок.
Обвиняемый признал свою вину, что может повлиять на дальнейшее рассмотрение дела. Уголовное дело было передано в Ленинский районный суд Омска для дальнейшего разбирательства.
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