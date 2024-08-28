Задолжал 31 миллион по налогам. В Омске арестовали имущество директора «Нефтегаза»

Следствие выяснило, что с ноября 2018 года по июнь 2021 года директор компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные данные о налоговых вычетах и расходах. Эти сведения касались фиктивных сделок с несколькими организациями. В результате его действий государственный бюджет не получил налог на добавленную стоимость в размере более 31 миллиона рублей. Как уточнили в следственном комитете, точная сумма составила 31,7 миллиона рублей. В связи с этим все его имущество было арестовано, включая автомобиль, загородный дом и земельный участок.