gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Иллюстрация

Задолжал 31 миллион по налогам. В Омске арестовали имущество директора «Нефтегаза»

28 августа 2024, 05:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске будут судить директора «Нефтегаза» за миллионные долги по налогам

В течение четырех лет руководитель представлял ложные данные в отчетах. В общей сложности он скрыл сумму более 31 миллиона рублей.

В прокуратуре Омской области рассказали что, завершено расследование уголовное дела в отношении директора ООО ПК «Нефтегаз-Омск Комплектация». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, что подтверждается обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой.

Следствие выяснило, что с ноября 2018 года по июнь 2021 года директор компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные данные о налоговых вычетах и расходах. Эти сведения касались фиктивных сделок с несколькими организациями. В результате его действий государственный бюджет не получил налог на добавленную стоимость в размере более 31 миллиона рублей. Как уточнили в следственном комитете, точная сумма составила 31,7 миллиона рублей. В связи с этим все его имущество было арестовано, включая автомобиль, загородный дом и земельный участок.

Обвиняемый признал свою вину, что может повлиять на дальнейшее рассмотрение дела. Уголовное дело было передано в Ленинский районный суд Омска для дальнейшего разбирательства.

Ранее Город55 писал об изношенном водопроводе в Саргатском районе, где собственники сетей не меняют их, несмотря на изношенность и ветхое состояние. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Прокуратура потребовала через суд провести ремонт водопровода в Омской области
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Прокуратура#Уголовное дело#Налоги#Судебное разбирательство#Новости#Нефть#Следствие#Обвинение
Подпишитесь
Новый поворот. Следком вновь возбудил уголовное дело в отношении омских депутатов
Вчера, 14:20
Мэр Омска утвердил Антона Глебова новым начальником городского УДХБ
Вчера, 13:14
В Омской области простились с погибшим на СВО жителем района
Сегодня, 02:55
В здании омского Кадетского корпуса на Ленина будут обследовать тир
Вчера, 09:05
На Омск надвигается самый большой в России циклон с ливнями и грозами
Сегодня, 03:36
Объявления на стене. Омичи разыскивают Павла Дурова
Сегодня, 02:25