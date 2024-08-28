Забралась на дерево и кричала. В Омске 12-летняя девочка застряла на высоте

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Пожарно-спасательной службе Омской области рассказали о случае, который произошел 24 августа. В этот день на телефон 112 операторам поступило сообщение о том, что в Омске на дерево забралась девочка. Спуститься самостоятельно у нее не получилось, школьница не могла сделать этого из-за страха.
К счастью, спасатели немедленно отправились на помощь. В этом им пригодились автомобили с лестницами и другое оборудование.
Девочку благополучно вытащили с опасной высоты. Спасатели просят омичей быть внимательнее к своим детям и беречь себя и своих близких.
Напомним, что День знаний в этом году выпадает на 2 сентября. Первая учебная неделя начнется с понедельника. Омичи отпрашиваются с работы, чтобы провести день с детьми.