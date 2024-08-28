Забралась на дерево и кричала. В Омске 12-летняя девочка застряла на высоте

В Пожарно-спасательной службе Омской области рассказали о случае, который произошел 24 августа. В этот день на телефон 112 операторам поступило сообщение о том, что в Омске на дерево забралась девочка. Спуститься самостоятельно у нее не получилось, школьница не могла сделать этого из-за страха.