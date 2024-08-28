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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Омске маленькая девочка застряла на дереве

Забралась на дерево и кричала. В Омске 12-летняя девочка застряла на высоте

28 августа 2024, 08:25
Фото: МЧС по Омской области

В Омске маленькая девочка застряла на дереве

К счастью, ей помогли спасатели. Они приехали вместе со специальным оборудованием и помогли спуститься школьнице.

В Пожарно-спасательной службе Омской области рассказали о случае, который произошел 24 августа. В этот день на телефон 112 операторам поступило сообщение о том, что в Омске на дерево забралась девочка. Спуститься самостоятельно у нее не получилось, школьница не могла сделать этого из-за страха.

К счастью, спасатели немедленно отправились на помощь. В этом им пригодились автомобили с лестницами и другое оборудование.

Девочку благополучно вытащили с опасной высоты. Спасатели просят омичей быть внимательнее к своим детям и беречь себя и своих близких.

Напомним, что День знаний в этом году выпадает на 2 сентября. Первая учебная неделя начнется с понедельника. Омичи отпрашиваются с работы, чтобы провести день с детьми.

День Знаний. Омские родители отпрашиваются с работы ради детей
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Деревья#ГУ МЧС по Омской области#Школа#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Спасатели
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