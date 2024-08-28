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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

иллюстрация

Всех форм и цветов. В Омской области началась охота за опятами

28 августа 2024, 12:50
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области стартовал сезон сбора опят

Темный, осенний, толстоногий, ссыхающийся — вариаций названия этого гриба существует великое множество. Но вот что неизменно — так это признание множества грибников: в социальных сетях уже появились первые трофеи омичей, собранные на «тихой охоте» за опятами.

В Омской области понемногу начинается сезон опят — небольшого, но очень ценного сорта грибов для любителей активного досуга и вкусного ужина. И его «сезон» уже совсем не за горами: по словам опытных грибников, опенок начинает массово появляться в начале осени, когда появится резкое и недолгое понижение температуры — например, как последние несколько ночей. И кажется, грибники из Омской области прекрасно знают эту особенность: последние дни они публикуют в социальных сетях особенно много фотографий своих «трофеев».

И кажется, нам даже удалось отыскать одно из самых первых упоминаний об опятах — как отметил автор сообщения с ними, еще совсем «кнопочки», но уже можно открывать охоту — как некоторые другие грибники.

Фото этих "кнопочек" удалось сделать неподалеку от трассы, ведущей в КраснояркуФото этих "кнопочек" удалось сделать неподалеку от трассы, ведущей в Красноярку
Фото этих "кнопочек" удалось сделать неподалеку от трассы, ведущей в КраснояркуФото этих "кнопочек" удалось сделать неподалеку от трассы, ведущей в Красноярку
Фото этих «кнопочек» удалось сделать неподалеку от трассы, ведущей в КраснояркуФото этих «кнопочек» удалось сделать неподалеку от трассы, ведущей в Красноярку
Фото этих "кнопочек" удалось сделать неподалеку от трассы, ведущей в Красноярку
Фото: Интернет-сообщество "Грибы. Грибники Омска и Омской области" в социальной сети "ВКонтакте".

Ну, а другому грибнику удалось встретить уже сразу целые россыпи симпатичных малышей — их он сразу окрестил осенними, хоть пока и не совсем сезон. Но, к слову, место действительно урожайное — по словам автора фото, опят удалось обнаружить где-то за деревней Малахово.

Россыпи опят были найдены за деревней МалаховоРоссыпи опят были найдены за деревней Малахово
Россыпи опят были найдены за деревней МалаховоРоссыпи опят были найдены за деревней Малахово
Россыпи опят были найдены за деревней МалаховоРоссыпи опят были найдены за деревней Малахово
Россыпи опят были найдены за деревней Малахово
Фото: Интернет-сообщество «Грибы. Грибники Омска и Омской области» в социальной сети «ВКонтакте».

А следующий успешный грибник свое фото прокомментировал крайне просто: «Началось». И полные ведерки только подтверждают наступление сезона древесных грибов — иначе, как бы удалось набрать сразу два увесистых ведерка?

Весомый «урожай» получилось собрать в Кормиловском районе.Весомый «урожай» получилось собрать в Кормиловском районе.
Весомый «урожай» получилось собрать в Кормиловском районе.
Фото: Интернет-сообщество «Грибы. Грибники Омска и Омской области» в социальной сети «ВКонтакте».

А вот грибник, проверявший свои уже знакомые места за деревней Алексеевка, ушел из леса не особо довольным — но зато с множеством фотографий: по словам автора фотографий, разведка «опятных» мест была неудачной — за 4 часа удалось найти только одну «семейку». Но кажется, все дело именно в местах — как отметил автор сообщения, на трассах их уже ведрами продают.

Вот такие «семейства» удалось обнаружить за АлексеевкойВот такие «семейства» удалось обнаружить за Алексеевкой
Вот такие «семейства» удалось обнаружить за Алексеевкой
Фото: Интернет-сообщество «Грибы. Грибники Омска и Омской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Ну, а кому-то повезло больше — удалось найти не просто «семейку», а сразу несколько «нажористых» мест. Но, по словам автора фото, опят пока немного — пока только подрастают и готовятся радовать грибников.

Эти фотографии были сделаны в Азовском районеЭти фотографии были сделаны в Азовском районе
Эти фотографии были сделаны в Азовском районеЭти фотографии были сделаны в Азовском районе
Эти фотографии были сделаны в Азовском районеЭти фотографии были сделаны в Азовском районе
Эти фотографии были сделаны в Азовском районе
Фото: Интернет-сообщество «Грибы. Грибники Омска и Омской области» в социальной сети «ВКонтакте».

И, вероятно, расти им осталось совсем немного — сообщение с кадрами особенно больших колоний опят были сделаны неподалеку от поселка Дачный. Как отметил автор, осенние опята, что называется, «пошли».

Свой урожай таких же «красавцев» можно подыскать в окрестностях Дачного поселка.Свой урожай таких же «красавцев» можно подыскать в окрестностях Дачного поселка.

К слову, похожую тенденцию отмечают и в Азовском районе: оттуда уже вовсю приходят фотографии с целыми тазиками опят — и конечно же, тоже осенними.

У кого-то была особенно удачливая «охота»У кого-то была особенно удачливая «охота»
У кого-то была особенно удачливая «охота»У кого-то была особенно удачливая «охота»
У кого-то была особенно удачливая «охота»
Фото: Интернет-сообщество «Грибы. Грибники Омска и Омской области» в социальной сети «ВКонтакте».

На всякий случай напомним, что опята — грибы в некоторой степени уникальные: второй волны активного появления у них не бывает: если и успевать, то «здесь и сейчас». Но, отметим, что у опят есть и несколько очень похожих на них копий, которые уже несъедобны — поэтому помните об осторожности.

Ну, а если захочется поискать еще какие-либо сорта грибов: не так давно мы рассказывали, где можно отыскать боровики и моховики. И более того, даже показывали фотографии, которыми поделились особенно удачливые «грибоискатели».

«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали
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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Социальные сети#Новости#Осень#Грибы#Грибник#Опенок#Сезон грибов#Опята#Фотографии грибов
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