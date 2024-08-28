Всех форм и цветов. В Омской области началась охота за опятами

В Омской области понемногу начинается сезон опят — небольшого, но очень ценного сорта грибов для любителей активного досуга и вкусного ужина. И его «сезон» уже совсем не за горами: по словам опытных грибников, опенок начинает массово появляться в начале осени, когда появится резкое и недолгое понижение температуры — например, как последние несколько ночей. И кажется, грибники из Омской области прекрасно знают эту особенность: последние дни они публикуют в социальных сетях особенно много фотографий своих «трофеев».