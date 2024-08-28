Всех форм и цветов. В Омской области началась охота за опятами

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Омской области понемногу начинается сезон опят — небольшого, но очень ценного сорта грибов для любителей активного досуга и вкусного ужина. И его «сезон» уже совсем не за горами: по словам опытных грибников, опенок начинает массово появляться в начале осени, когда появится резкое и недолгое понижение температуры — например, как последние несколько ночей. И кажется, грибники из Омской области прекрасно знают эту особенность: последние дни они публикуют в социальных сетях особенно много фотографий своих «трофеев».
И кажется, нам даже удалось отыскать одно из самых первых упоминаний об опятах — как отметил автор сообщения с ними, еще совсем «кнопочки», но уже можно открывать охоту — как некоторые другие грибники.
Ну, а другому грибнику удалось встретить уже сразу целые россыпи симпатичных малышей — их он сразу окрестил осенними, хоть пока и не совсем сезон. Но, к слову, место действительно урожайное — по словам автора фото, опят удалось обнаружить где-то за деревней Малахово.
А следующий успешный грибник свое фото прокомментировал крайне просто: «Началось». И полные ведерки только подтверждают наступление сезона древесных грибов — иначе, как бы удалось набрать сразу два увесистых ведерка?
А вот грибник, проверявший свои уже знакомые места за деревней Алексеевка, ушел из леса не особо довольным — но зато с множеством фотографий: по словам автора фотографий, разведка «опятных» мест была неудачной — за 4 часа удалось найти только одну «семейку». Но кажется, все дело именно в местах — как отметил автор сообщения, на трассах их уже ведрами продают.
Ну, а кому-то повезло больше — удалось найти не просто «семейку», а сразу несколько «нажористых» мест. Но, по словам автора фото, опят пока немного — пока только подрастают и готовятся радовать грибников.
И, вероятно, расти им осталось совсем немного — сообщение с кадрами особенно больших колоний опят были сделаны неподалеку от поселка Дачный. Как отметил автор, осенние опята, что называется, «пошли».
К слову, похожую тенденцию отмечают и в Азовском районе: оттуда уже вовсю приходят фотографии с целыми тазиками опят — и конечно же, тоже осенними.
На всякий случай напомним, что опята — грибы в некоторой степени уникальные: второй волны активного появления у них не бывает: если и успевать, то «здесь и сейчас». Но, отметим, что у опят есть и несколько очень похожих на них копий, которые уже несъедобны — поэтому помните об осторожности.
Ну, а если захочется поискать еще какие-либо сорта грибов: не так давно мы рассказывали, где можно отыскать боровики и моховики. И более того, даже показывали фотографии, которыми поделились особенно удачливые «грибоискатели».