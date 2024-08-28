Врач рассказал о пользе крапивы, крыжовника и репы

Кашух сообщила, что жимолость замедлит старение, потому что в этой ягоде содержатся антиоксиданты. железо, калий, кальций и фосфор. Стебли ревеня, по словам врача, снимут воспаление и уничтожат микробы. В них много витаминов С, PP и В, магния, фосфора, каротина и пектина.