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Врач рассказал о пользе крапивы, крыжовника и репы

28 августа 2024, 05:21
Крапива снизит давление, редька укрепит сердце, а маш поможет похудеть. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух назвала сайту «Доктор Питер» девять традиционных продуктов для укрепления здоровья.

Она посоветовала есть репу, богатую витамином С, для профилактики онкологических заболеваний и снятия воспалений. Полба, по словам гастроэнетеролога, благодаря высокому содержанию витаминов группы В, E, К, PP, клетчатки и никотиновой кислоты стабилизирует гормональный фон, уровень сахара в крови и улучшит пищеварение.

Кашух сообщила, что жимолость замедлит старение, потому что в этой ягоде содержатся антиоксиданты. железо, калий, кальций и фосфор. Стебли ревеня, по словам врача, снимут воспаление и уничтожат микробы. В них много витаминов С, PP и В, магния, фосфора, каротина и пектина.

«Маш богат растительным белком. Все это делает его ценным диетическим продуктом, который особенно будет полезен людям с избыточным весом и сахарным диабетом», — сказала она.

Природные нитраты в редьке улучшат кровоток и защитят сердце, а флавоноиды и антоцианы в крыжовнике защитят мочевыводящие пути и поддержат иммунитет в борьбе с вирусами, сообщает 360.ru.

Кашух добавила, что крапива снимет воспаление, уменьшит боль и нормализует артериальное давление, черноплодная рябина — подавит возбудителей пищевых инфекций.

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