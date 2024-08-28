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Водителей предупредили о новых штрафах с 1 сентября

28 августа 2024, 14:48
В России начнет действовать новый закон, который запретит высадку из транспорта инвалидов, об этом сообщили в RT.

С 1 сентября в России начинает действовать новый закон, который запретит высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«С 1 сентября 2024 года начнёт действовать очень важный закон: мы запретили высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов», — напомнил он.

Федяев отметил, что для водителей предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей, а для должностного лица — до 30 тыс. рублей, сообщает sibdepo.ru.


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