Водителей предупредили о новых штрафах с 1 сентября

С 1 сентября в России начинает действовать новый закон, который запретит высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.