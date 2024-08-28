Важный «бонус». Застройщик «Зеленой реки» возведет в Омске 7 детских садов и 3 школы

Кроме того, губернатор рассказал и о другом важном аспекте соглашения с застройщиком — возведении новых школ и детских садов в микрорайоне. Как отмечается в сообщении, в планах «Эталона» построить 3 школы, рассчитанные на более чем 3,5 тыс обучающихся, а также 7 детских садов — они будут способны принять 1,8 тыс малышей. Все строительные работы, по словам губернатора, будут проведены за счет застройщика — как проявление социальной ответственности.