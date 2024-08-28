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Published Сегодня, 09:46

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иллюстрация

Важный «бонус». Застройщик «Зеленой реки» возведет в Омске 7 детских садов и 3 школы

28 августа 2024, 09:46
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Застройщик «Зеленой реки» построит в Омске 10 новых учреждений для детей

Губернатор Омской области, Виталий Хоценко, рассказал о новых договоренностях с компанией «Эталон»: благодаря им в «Зеленой реке» появится сразу 10 детских садов и школ.

Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о рабочем визите на строительную площадку микрорайона «Зеленая река» — по словам главы Омской области, реализация инвестпроекта движется согласно плану: планируется, что в течение 12 лет в микрорайоне появится больше миллиона кв. м. нового жилья, предназначенного, в том числе, и под социальные нужды — в собственность муниципалитета будет передано порядка 5% построенного жилья.

Кроме того, губернатор рассказал и о другом важном аспекте соглашения с застройщиком — возведении новых школ и детских садов в микрорайоне. Как отмечается в сообщении, в планах «Эталона» построить 3 школы, рассчитанные на более чем 3,5 тыс обучающихся, а также 7 детских садов — они будут способны принять 1,8 тыс малышей. Все строительные работы, по словам губернатора, будут проведены за счет застройщика — как проявление социальной ответственности.

Напомним, ранее Город55 сообщал о внесении представления мэрии Омска Следственным комитетом — мера реагирования была принята из-за трещин в стенах дома №23/2 на Пригородной улице. Впервые жители сообщили о них в январе этого года, а вероятной причиной повреждений называют стройку ЖК «Мирапорт», ныне приостановленную решением суда.

Мэрия Омска получила представление от следкома из-за трещин в доме на Пригородной
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#Илья Скобин#Омск#Строительство#Застройщик#Губернатор#Жилье#Новости#Микрорайон#Школы#Детские сады#Социальная ответственность
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