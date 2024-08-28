Важный «бонус». Застройщик «Зеленой реки» возведет в Омске 7 детских садов и 3 школы

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о рабочем визите на строительную площадку микрорайона «Зеленая река» — по словам главы Омской области, реализация инвестпроекта движется согласно плану: планируется, что в течение 12 лет в микрорайоне появится больше миллиона кв. м. нового жилья, предназначенного, в том числе, и под социальные нужды — в собственность муниципалитета будет передано порядка 5% построенного жилья.
Кроме того, губернатор рассказал и о другом важном аспекте соглашения с застройщиком — возведении новых школ и детских садов в микрорайоне. Как отмечается в сообщении, в планах «Эталона» построить 3 школы, рассчитанные на более чем 3,5 тыс обучающихся, а также 7 детских садов — они будут способны принять 1,8 тыс малышей. Все строительные работы, по словам губернатора, будут проведены за счет застройщика — как проявление социальной ответственности.
Напомним, ранее Город55 сообщал о внесении представления мэрии Омска Следственным комитетом — мера реагирования была принята из-за трещин в стенах дома №23/2 на Пригородной улице. Впервые жители сообщили о них в январе этого года, а вероятной причиной повреждений называют стройку ЖК «Мирапорт», ныне приостановленную решением суда.