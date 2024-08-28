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В Сургуте за пропаганду терроризма осудили мигранта

28 августа 2024, 17:01
В Сургуте уроженца Азербайджана признали виновным в пропаганде терроризма и назначили ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Югре.

Осужденный признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, в ее содействии, в участии в деятельности террористической организации, а также в публичном оправдании терроризма и его пропаганде, пишет uralpolit.ru.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году по материалам ФСБ России по Тюменской области. Следствием и судом было установлено, что уроженец Азербайджана, который отбывал наказание в исправительной колонии за совершение убийства, склонял к участию в террористической деятельности других осужденных.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Первые 6 лет лишения свободы осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии особого режима», — сообщили в СК.
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