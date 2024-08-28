В Сургуте за пропаганду терроризма осудили мигранта

Уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году по материалам ФСБ России по Тюменской области. Следствием и судом было установлено, что уроженец Азербайджана, который отбывал наказание в исправительной колонии за совершение убийства, склонял к участию в террористической деятельности других осужденных.