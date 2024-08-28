В Сургуте за пропаганду терроризма осудили мигранта

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Осужденный признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, в ее содействии, в участии в деятельности террористической организации, а также в публичном оправдании терроризма и его пропаганде, пишет uralpolit.ru.
Уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году по материалам ФСБ России по Тюменской области. Следствием и судом было установлено, что уроженец Азербайджана, который отбывал наказание в исправительной колонии за совершение убийства, склонял к участию в террористической деятельности других осужденных.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Первые 6 лет лишения свободы осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии особого режима», — сообщили в СК.