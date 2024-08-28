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Published Сегодня, 02:55

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Updated Сегодня, 03:09

В Омской области простились с погибшим на СВО жителем района

В Омской области простились с погибшим на СВО жителем района

28 августа 2024, 02:55
Фото: 1MI
Мужчине в декабре исполнилось бы 24 года.

Как сообщили в администрации Кухаревского сельского поселения Исилькульского района Омской области, во время боевых действий на СВО погиб 23-летний местный житель Павел Гебель. В прошлую субботу в Исилькуле состоялось прощание с ним.

Мужчине через несколько месяцев должно было исполниться 24 года. Как рассказали в сообщении, он учился в Маргенауской школе в селе Маргенау Кухаревского сельского поселения, а с 2019 до 2020 год служил в армии. Молодой человек погиб при исполнении воинского долга.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Павла Гебеля.

Ранее Город55 писал о 40-летнем снайпере, который погиб при исполнении военных задач во время службы на СВО.

Награжден Орденом Мужества. В Омской области простились с военным, погибшим на СВО
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#Кристина Антоносян#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Исилькульский район#Сво#Участник СВО
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