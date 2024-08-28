В Омской области простились с погибшим на СВО жителем района

Мужчине через несколько месяцев должно было исполниться 24 года. Как рассказали в сообщении, он учился в Маргенауской школе в селе Маргенау Кухаревского сельского поселения, а с 2019 до 2020 год служил в армии. Молодой человек погиб при исполнении воинского долга.