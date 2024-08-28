В Омской области простились с погибшим на СВО жителем района

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Как сообщили в администрации Кухаревского сельского поселения Исилькульского района Омской области, во время боевых действий на СВО погиб 23-летний местный житель Павел Гебель. В прошлую субботу в Исилькуле состоялось прощание с ним.
Мужчине через несколько месяцев должно было исполниться 24 года. Как рассказали в сообщении, он учился в Маргенауской школе в селе Маргенау Кухаревского сельского поселения, а с 2019 до 2020 год служил в армии. Молодой человек погиб при исполнении воинского долга.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Павла Гебеля.
Ранее Город55 писал о 40-летнем снайпере, который погиб при исполнении военных задач во время службы на СВО.