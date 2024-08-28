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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

иллюстрация

В омском аэропорту появится подметальная машина за 28 млн рублей

28 августа 2024, 13:38
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский аэропорт приобретет спецмашину для подметания и уборки жидкости за 28 млн

Соответствующий аукцион на приобретение необходимого агрегата опубликовали сегодня на портале ГИС «Закупки»

По данным портала ГИС «Закупки», омский аэропорт им. Д. М. Карбышева заинтересован в приобретении спецтехники для чистки взлетно-посадочных полос, перрона и рулевых дорожек — сегодня, 28 августа, был опубликован аукцион на закупку необходимого оснащения. Подать заявку потенциальные участники торгов могут до 5 сентября.

Как следует из документов, приложенных к записи о закупке, от техники требуется обязательное наличие оборудования для уборки ПОЖ — жидкости, защищающей самолеты от обледенения в зимнее время. Кроме того, будущее приобретение должно быть всепогодным: летом от спецавтомобиля потребуется «умение» сухой чистки внутренней территории воздушной гавани и увлажнение поверхностей при необходимости, а зимой — возможность расчищать вверенные территории от снега.

Примечательно, что среди требований к объекту закупки указано обязательная покраска в желтый цвет, нанесение логотипа аэропорта, а также наличие «с завода» всего возимого имущества, предусмотренного ПДД: аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя и многого другого. Стоимость покупки в аэропорту оценили в 28,425 млн рублей.

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