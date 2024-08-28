В омском аэропорту появится подметальная машина за 28 млн рублей

Как следует из документов, приложенных к записи о закупке, от техники требуется обязательное наличие оборудования для уборки ПОЖ — жидкости, защищающей самолеты от обледенения в зимнее время. Кроме того, будущее приобретение должно быть всепогодным: летом от спецавтомобиля потребуется «умение» сухой чистки внутренней территории воздушной гавани и увлажнение поверхностей при необходимости, а зимой — возможность расчищать вверенные территории от снега.