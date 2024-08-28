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В Челябинской области направят 6,3 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

28 августа 2024, 17:00
Бюджет региона пополнится федеральными и собственными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания области.

Депутаты комитета по бюджету и налогам поддержали соответствующие изменения в закон об областном бюджете, пишет uralpolit.ru.

«За счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на оплату труда работников бюджетной сферы в соответствии с майскими Указами Президента РФ 2012 года будет направлено 6,3 млрд рублей», — заявили в заксобрании.

В Муниципалитеты региона также направят 2 млрд рублей на решение первоочередных вопросов местного значения. Кроме того, в бюджете учтены целевые федеральные средства в размере 598,9 млн рублей, предусмотренные на ежемесячное денежное вознаграждение учителям за классное руководство, а также на оплату ЖКХ региональным льготникам.

С учетом всех изменений, доходы областного бюджета на текущий год составят 278,2 млрд рублей, расходы — 353,6 млрд рублей. Дефицит останется без изменений — 75,4 млрд рублей.

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