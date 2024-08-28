В Челябинской области направят 6,3 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

В Муниципалитеты региона также направят 2 млрд рублей на решение первоочередных вопросов местного значения. Кроме того, в бюджете учтены целевые федеральные средства в размере 598,9 млн рублей, предусмотренные на ежемесячное денежное вознаграждение учителям за классное руководство, а также на оплату ЖКХ региональным льготникам.