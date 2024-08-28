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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Глава Калачинского района объяснил, почему ушел в отставку

«Ушел досрочно ради переизбрания»: глава Калачинского района объяснил свою отставку

28 августа 2024, 10:13
Фото: Денис Юхлин / gorod55.ru

Глава Калачинского района объяснил, почему ушел в отставку

Фридрих Мецлер намерен претендовать на третий срок.

В истории об уходе с поста главы Калачинского района Фридриха Мецлера появились подробности. Чиновник объяснил суть случившегося «Вечернему Омску».

— Да, свои полномочия я сложил досрочно, чтобы пойти на следующие выборы главы района, — рассказал Мецлер.

Выборы пройдут послезавтра, 30 августа. В последние годы главы районов выбираются не всеобщим голосованием местных жителей, а большинством голосов депутатов районного совета.

Фридрих Мецлер был впервые избран главой Калачинского района в 2014 году, а в 2019 состоялось его переизбрание. Таким образом, он претендует на третий срок.

Напомним: сейчас Калачинским районом руководит первый заместитель главы Максим Бендерский в качестве врио.

Глава Калачинского района Фридрих Мецлер ушел с поста
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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Фридрих Мецлер#Калачинский район#Выборы глав районов
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Глава Калачинского района Фридрих Мецлер ушел с поста
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