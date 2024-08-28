«Ушел досрочно ради переизбрания»: глава Калачинского района объяснил свою отставку

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В истории об уходе с поста главы Калачинского района Фридриха Мецлера появились подробности. Чиновник объяснил суть случившегося «Вечернему Омску».
— Да, свои полномочия я сложил досрочно, чтобы пойти на следующие выборы главы района, — рассказал Мецлер.
Выборы пройдут послезавтра, 30 августа. В последние годы главы районов выбираются не всеобщим голосованием местных жителей, а большинством голосов депутатов районного совета.
Фридрих Мецлер был впервые избран главой Калачинского района в 2014 году, а в 2019 состоялось его переизбрание. Таким образом, он претендует на третий срок.
Напомним: сейчас Калачинским районом руководит первый заместитель главы Максим Бендерский в качестве врио.