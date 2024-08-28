Ученые проанализировали гималайский ледяной керн с древними вирусами

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Они заявили, что сумели идентифицировать и каталогизировать около 1,7 тысячи вирусных геномов, что значительно превышает ранее известные данные о вирусах, найденных в ледниках.
Как передает newkhakasiya.online, выявленные вирусы не представляют угрозы для человека. Они в основном заражают различные микроорганизмы. Эти вирусы также не опасны для растений и животных, хотя могли в свое время оказывать влияние на эволюционные процессы и метаболизм экосистем.
Исследователи извлекли образцы из разных слоев льда, каждый из которых соответствует определенному временному отрезку и климатическому периоду. Самая молодая проба имеет возраст 160 лет, а самая старая — более 41 тысячи лет. Наиболее разнообразная коллекция вирусов была найдена в слое, относящемся к периоду около 11,5 тысячи лет назад. Большинство из этих вирусов не встречается больше нигде на Земле.