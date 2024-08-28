Ученые проанализировали гималайский ледяной керн с древними вирусами

Исследователи извлекли образцы из разных слоев льда, каждый из которых соответствует определенному временному отрезку и климатическому периоду. Самая молодая проба имеет возраст 160 лет, а самая старая — более 41 тысячи лет. Наиболее разнообразная коллекция вирусов была найдена в слое, относящемся к периоду около 11,5 тысячи лет назад. Большинство из этих вирусов не встречается больше нигде на Земле.