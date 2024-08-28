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Ученые проанализировали гималайский ледяной керн с древними вирусами

Ученые проанализировали гималайский ледяной керн с древними вирусами

28 августа 2024, 09:51
Фото: 1MI
Ученые извлекли ледяной керн на высоте шести тысяч метров в Гималаях, обнаружив в нем вирусы, возраст которых достигает 41 тысячи лет.

Они заявили, что сумели идентифицировать и каталогизировать около 1,7 тысячи вирусных геномов, что значительно превышает ранее известные данные о вирусах, найденных в ледниках.

Как передает newkhakasiya.online, выявленные вирусы не представляют угрозы для человека. Они в основном заражают различные микроорганизмы. Эти вирусы также не опасны для растений и животных, хотя могли в свое время оказывать влияние на эволюционные процессы и метаболизм экосистем.

Исследователи извлекли образцы из разных слоев льда, каждый из которых соответствует определенному временному отрезку и климатическому периоду. Самая молодая проба имеет возраст 160 лет, а самая старая — более 41 тысячи лет. Наиболее разнообразная коллекция вирусов была найдена в слое, относящемся к периоду около 11,5 тысячи лет назад. Большинство из этих вирусов не встречается больше нигде на Земле.

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