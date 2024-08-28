Самой юной омичке, сделавшей аборт в 2024 году, было всего 15 лет

Город55 выяснил, сколько лет было самой младшей и самой старшей омичкам, сделавшим аборт за первые полгода 2024 года. В ответе на официальный запрос нашей редакции министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил, что самой младшей жительницей региона, которая сделала аборт в 2024 году, стала 15-летняя девочка. А самой старшей пациентке, решившейся на такой шаг, было 45 лет.