Самой юной омичке, сделавшей аборт в 2024 году, было всего 15 лет

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Город55 выяснил, сколько лет было самой младшей и самой старшей омичкам, сделавшим аборт за первые полгода 2024 года. В ответе на официальный запрос нашей редакции министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил, что самой младшей жительницей региона, которая сделала аборт в 2024 году, стала 15-летняя девочка. А самой старшей пациентке, решившейся на такой шаг, было 45 лет.
В целом же, согласно статистическим данным 2019 по 2023 год, число совершенных абортов ежегодно снижается:
«В первом полугодии 2024 года продолжилось снижение абсолютного числа медицинских абортов по желанию женщины и составило — 1012 (в первом полугодии 2023 года — 1153)», — сообщили Городу55.
Добавим, что число абортов, которые сделали несовершеннолетние с января по июнь 2024-го, составляет только 0,8% от всех случаев, то есть меньше 10 жительниц региона младше 18 лет «пошли» на аборт.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что за первые полгода этого года смертность превысила рождаемость в 1,7 раза. Ушли из жизни почти 12,5 тысяч человек.