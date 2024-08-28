Прямо на каникулах: омские депутаты одобрили новый устав для «Муниципальных рынков»

Город55 уже писал о том, что все омские МУПы должны к 1 января изменить форму собственности во исполнение федерального законодательства. Через это уже прошла, в частности, «Тепловая компания», ставшая акционерным обществом. Преобразовать в АО планируется и 3 МУПа, о которых говорили сегодня. Их судьба обсуждалась в Горсовете с 2023 года, причем наибольший интерес депутатов вызвали «Муниципальные рынки»: это предприятие приносит в бюджет города наибольший доход.