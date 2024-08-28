Прямо на каникулах: омские депутаты одобрили новый устав для «Муниципальных рынков»

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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В Омском городском Совете сегодня, 28 августа, прошло внеочередное пленарное заседание. В повестке дня было 3 вопроса — о судьбе муниципальных предприятий «Банное хозяйство», «Пассажирское предприятие №8» и «Муниципальные рынки».
Город55 уже писал о том, что все омские МУПы должны к 1 января изменить форму собственности во исполнение федерального законодательства. Через это уже прошла, в частности, «Тепловая компания», ставшая акционерным обществом. Преобразовать в АО планируется и 3 МУПа, о которых говорили сегодня. Их судьба обсуждалась в Горсовете с 2023 года, причем наибольший интерес депутатов вызвали «Муниципальные рынки»: это предприятие приносит в бюджет города наибольший доход.
Горсовету предложили уставы 3 новых акционерных обществ, предполагающие, что единственным акционером будет муниципалитет. Эти документы были одобрены на заседании профильного комитета (тоже внеочередном), а сегодня их одобрил весь созыв ГС.
Отметим, что формально городской Совет находится сейчас на каникулах. Депутатам пришлось прерваться: преобразование МУПов не может быть отложено, так как до конца года осталось слишком мало времени.