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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Пригожин считает проект «потолка» для гонораров артистов «абсурдом»

28 августа 2024, 09:48
Продюсер отметил, что артисты на многих государственных мероприятиях выступают бесплатно и большие гонорары компенсируют это. Если будет введен «потолок», то они откажутся от бесплатных выступлений.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Ридусом» высказал свое мнение об инициативе вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова об ограничении гонораров звезд на государственных и муниципальных концертах до миллиона рублей. Собеседник издания отметил, что для людей из индустрии шоу-бизнеса данная инициатива выглядит «абсурдом».

Пригожин пояснил, что артисты на некоторых мероприятиях выступают бесплатно, а большие гонорары на муниципальных мероприятиях как раз компенсируют подобные выступления. Он рассказал, что за все «церемониальные государственные программы», которые показывают по телевизору, артисты практически никогда не получают деньги. В редких случаях им предлагают небольшой гонорар.

Собеседник издания считает, что если инициатива Даванкова будет реализована, то российские артисты прекратят бесплатные выступления на подобных мероприятиях.

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