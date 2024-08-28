Пригожин считает проект «потолка» для гонораров артистов «абсурдом»

Пригожин пояснил, что артисты на некоторых мероприятиях выступают бесплатно, а большие гонорары на муниципальных мероприятиях как раз компенсируют подобные выступления. Он рассказал, что за все «церемониальные государственные программы», которые показывают по телевизору, артисты практически никогда не получают деньги. В редких случаях им предлагают небольшой гонорар.