Пригожин считает проект «потолка» для гонораров артистов «абсурдом»

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Ридусом» высказал свое мнение об инициативе вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова об ограничении гонораров звезд на государственных и муниципальных концертах до миллиона рублей. Собеседник издания отметил, что для людей из индустрии шоу-бизнеса данная инициатива выглядит «абсурдом».
Пригожин пояснил, что артисты на некоторых мероприятиях выступают бесплатно, а большие гонорары на муниципальных мероприятиях как раз компенсируют подобные выступления. Он рассказал, что за все «церемониальные государственные программы», которые показывают по телевизору, артисты практически никогда не получают деньги. В редких случаях им предлагают небольшой гонорар.
Собеседник издания считает, что если инициатива Даванкова будет реализована, то российские артисты прекратят бесплатные выступления на подобных мероприятиях.