Правозащитники предложили устранить перекосы при трактовке интернет-преступлений

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
С 2022 года число подобных дел увеличивается, и зачастую за сообщения в соцсетях можно получить больший срок, чем за убийства или изнасилования. С просьбой исправить подобный перекос к президенту обратилась член СПЧ Ева Меркачева. Ее инициативу поддержали и в научном, и в адвокатском сообществе. Целый ряд предложений по гуманизации законодательства уже составили и передали в Госдуму.
Ева Меркачева затрагивала вопрос о telegram-шантаже в конце прошлого года. Она, в частности, заявляла, что такие преступления квалифицируются как вымогательство — а оно относится к особо тяжким преступлениям. Член СПЧ предложила пересмотреть правоприменительную практику, что позволило бы смягчить наказание.
Споры разгорелись также вокруг статьи 163 Уголовного кодекса России, связанной с требованием денег под угрозой распространения позорящих потерпевшего сведений. Специалисты считают, что применение этой статьи в отношении telegram-каналов не совсем верно.
Правоохранители и суды при рассмотрении подобных дел причисляют размещение данных в социальных сетях к категории «длящегося деяния». Они считают, что, пока публикация размещена, информация продолжает распространяться. На этом же основании предложение снести пост за деньги трактуют как вымогательство, хотя публикация уже размещена.
Доктор юридических наук, профессор МГЮА Константин Ображиев изучил материалы десятков уголовных дел и пришел к выводу, что требование денег за удаление информации не может быть рассмотрено как шантаж под угрозой распространения информации, потому что пост уже был опубликован. С ним солидарны практикующие адвокаты.
Член Адвокатской палаты города Москвы Татьяна Пашкевич заявила изданию 360.ru, что невозможно говорить о вымогательстве под угрозой распространения, если информация уже была распространена.
Вопрос изменения квалификации дел о telegram-вымогательстве пытались поднять на полях 14-го Конгресса уголовного права. Там отметили: если потерпевший согласен оплатить удаление негативной публикации о нем, в действиях администраторов telegram-канала нет признаков вымогательства, как и признаков преступления в целом. А если потерпевший не согласен платить, но ему предлагают удалить контент за деньги, то дело следует рассматривать по статье 179 УК — о принуждении к сделке.
Таким образом, можно прийти к выводу, что в необходимости изменения правоприменительной практики нет сомнений: ни в научном, ни в адвокатском сообществе. Совет по правам человека представил целый свод предложений по гуманизации законодательства — их внесли в Госдуму, а дальше дело за малым: поправки будут сформулированы и отражены в Уголовном кодексе, пишет 360.ru.