Правозащитники предложили устранить перекосы при трактовке интернет-преступлений

Вопрос изменения квалификации дел о telegram-вымогательстве пытались поднять на полях 14-го Конгресса уголовного права. Там отметили: если потерпевший согласен оплатить удаление негативной публикации о нем, в действиях администраторов telegram-канала нет признаков вымогательства, как и признаков преступления в целом. А если потерпевший не согласен платить, но ему предлагают удалить контент за деньги, то дело следует рассматривать по статье 179 УК — о принуждении к сделке.