Ученик омского бойца Шлеменко Андрей Пуляев одержал победу на отборочном бою в UFC

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Как рассказали в школе единоборств «Шторм», Андрей Пуляев из Новосибирска, талантливый ученик известного бойца смешанного стиля Александра Шлеменко, добился победы на Dana White’s Contender Series в Лас-Вегасе. В напряжённом поединке Андрей встретился с американцем Лиамом Андерсоном. Победа единогласным судейским решением досталась Пуляеву. За напряженным боем следили множество зрителей со всего мира, включая омичей.
Пуляева поздравляет его команда STORM Shlemenko Fight Team, а победа спортсмена вдохновляет как остальных участников, так и бойцов по всей стране. Победа открыла для него двери в мир UFC, где мечтает выступать каждый спортсмен. Как рассказал президент промоушена UFC Дана Уайт после победы Андрея, с ним заключат контракт.
Ранее Город55 писал о спортивном фестивале здорового образа жизни «Штормфест», который уже в пятый раз проходит в Омске. Там для омичей открыли множество локаций с интересными развлечениями и аттракционами.