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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Ученик омского бойца Шлеменко одолел американца на спортивной арене в Лас-Вегасе

Ученик омского бойца Шлеменко Андрей Пуляев одержал победу на отборочном бою в UFC

28 августа 2024, 03:26
Фото: Телеграм-канал Шлеменко

Ученик омского бойца Шлеменко одолел американца на спортивной арене в Лас-Вегасе

Спортсмен является учеником новосибирского филиала омской школы «Шторм». Теперь он сможет выступить в UFC.

Как рассказали в школе единоборств «Шторм», Андрей Пуляев из Новосибирска, талантливый ученик известного бойца смешанного стиля Александра Шлеменко, добился победы на Dana White’s Contender Series в Лас-Вегасе. В напряжённом поединке Андрей встретился с американцем Лиамом Андерсоном. Победа единогласным судейским решением досталась Пуляеву. За напряженным боем следили множество зрителей со всего мира, включая омичей.

Пуляева поздравляет его команда STORM Shlemenko Fight Team, а победа спортсмена вдохновляет как остальных участников, так и бойцов по всей стране. Победа открыла для него двери в мир UFC, где мечтает выступать каждый спортсмен. Как рассказал президент промоушена UFC Дана Уайт после победы Андрея, с ним заключат контракт.

Ранее Город55 писал о спортивном фестивале здорового образа жизни «Штормфест», который уже в пятый раз проходит в Омске. Там для омичей открыли множество локаций с интересными развлечениями и аттракционами.

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#Кристина Антоносян#Общество#Спорт#Омск#Шторм#Шторм Fest#Шлеменко
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