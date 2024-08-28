Ученик омского бойца Шлеменко Андрей Пуляев одержал победу на отборочном бою в UFC

Пуляева поздравляет его команда STORM Shlemenko Fight Team, а победа спортсмена вдохновляет как остальных участников, так и бойцов по всей стране. Победа открыла для него двери в мир UFC, где мечтает выступать каждый спортсмен. Как рассказал президент промоушена UFC Дана Уайт после победы Андрея, с ним заключат контракт.