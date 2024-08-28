Омичам звонит и пишет «ненастоящий губернатор»

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В своем телеграм-канале руководитель Омской области Виталий Хоценко предупредил омичей об активизировавшихся мошенниках. Выяснилось, что они совершают звонки, представляясь именем губернатора.
Хоценко призвал всех быть осторожными и игнорировать подозрительные звонки и сообщения. Обо всех сомнительных случаях можно информировать полицию.
Напомним, что в начале лета мошенники прикрывались и именем мэра Омска Сергея Шелеста. Принцип обмана был схожим — неизвестные звонили и пытались выманить деньги.