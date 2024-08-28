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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

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Омичам звонит и пишет «ненастоящий губернатор»

28 августа 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney
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Мошенники донимают омичей звонками, представляясь губернатором Омской области Виталием Хоценко.

В своем телеграм-канале руководитель Омской области Виталий Хоценко предупредил омичей об активизировавшихся мошенниках. Выяснилось, что они совершают звонки, представляясь именем губернатора.

Хоценко призвал всех быть осторожными и игнорировать подозрительные звонки и сообщения. Обо всех сомнительных случаях можно информировать полицию.

Напомним, что в начале лета мошенники прикрывались и именем мэра Омска Сергея Шелеста. Принцип обмана был схожим — неизвестные звонили и пытались выманить деньги.

Звонят и представляются врачами. Омичей предупредили об опасных мошенниках
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Мошенничество#Губернатор#Мошенники#Новости#Виталий Хоценко
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