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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Можно ли есть хлеб на диете? Рассказала эксперт

28 августа 2024, 05:52
Диетолог высшей категории, врач-эндокринолог Елена Щетинина считает, что всем можно есть хлеб. Даже диабетикам и тем, кто худеет.

По её словам, нужно учитывать углеводы в хлебе.

«По кусочку хлеба можно есть в каждый прием пищи, если человек хочет съесть его. Величина этого кусочка — 20-25 грамм. В белом хлебе находится 12 граммов углеводов. В чёрном хлебе те же самые 12 граммов углеводов, только ржаная мука. Она тоже высокосортная, повышает сахар крови», — рассказала эксперт NewsInfo.Ru.

Диетолог Щетинина находит место кусочку хлеба в любом виде в рационе питания. Важно всё есть в определённых количествах.

Эксперт не рекомендует худеющим покупать хлеб с семечками, орехами или фруктами. Лучше есть зерновой хлеб, поскольку в нём сохраняются витамины группы В и магний, пишет Pravda.Ru.

Что касается различных хлебцев, это очень обманная история, считает Щетинина.

«Кажется, что вы съедаете меньше. А на самом деле этот маленький хлебец может равняться пушистому, воздушному, вкусному хлебу, стоит просто посмотреть, сколько в нём содержится углеводов», — добавила она.

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