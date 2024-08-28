gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Летевший самолет российской авиакомпании встретился с нечто

28 августа 2024, 05:37
Самолет, летевший накануне из Москвы в Волгоград, встретился в воздухе с НЛО, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на телеграммной-канал Аviaincident. Из-за него лайнеру пришлось сменить курс.

Речь идет о самолете компании «Победа», вылетевшем из Шереметьево. Пилот заметил в воздухе НЛО 26 августа около 09:19 в зоне ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД — центра организации воздушного движения.

Пилот увидел на экране системы предупреждения столкновений неопознанную метку. При этом визуально НЛО не наблюдалось. В итоге пилот принял решение скорректировать курс во избежание столкновения. Спустя четыре минуты отметка НЛО исчезла с радаров, а лайнер продолжил путь согласно плану без отклонений, пишет sibdepo.ru.

Подпишитесь
Новый поворот. Следком вновь возбудил уголовное дело в отношении омских депутатов
Вчера, 14:20
Мэр Омска утвердил Антона Глебова новым начальником городского УДХБ
Вчера, 13:14
В Омской области простились с погибшим на СВО жителем района
Сегодня, 02:55
В здании омского Кадетского корпуса на Ленина будут обследовать тир
Вчера, 09:05
На Омск надвигается самый большой в России циклон с ливнями и грозами
Сегодня, 03:36
Объявления на стене. Омичи разыскивают Павла Дурова
Сегодня, 02:25