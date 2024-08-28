Летевший самолет российской авиакомпании встретился с нечто

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Речь идет о самолете компании «Победа», вылетевшем из Шереметьево. Пилот заметил в воздухе НЛО 26 августа около 09:19 в зоне ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД — центра организации воздушного движения.
Пилот увидел на экране системы предупреждения столкновений неопознанную метку. При этом визуально НЛО не наблюдалось. В итоге пилот принял решение скорректировать курс во избежание столкновения. Спустя четыре минуты отметка НЛО исчезла с радаров, а лайнер продолжил путь согласно плану без отклонений, пишет sibdepo.ru.