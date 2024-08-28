Кузбассовец пошел на преступление, чтобы прогулять работу

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
По версии следствия, в августе 2023 года мужчина для получения листа о временной нетрудоспособности через посредника дал взятку врачу в Мариинске. При этом, у него не было каких-либо показаний к этому. Об этом стало известно сотрудникам УФСБ по Кузбассу и регионального СУ СКР. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
Обвинительное заключение с доказательной базой было передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает sibdepo.ru. Расследование уголовного дела в отношении лица, получившего взятку, продолжается. Правоохранители также дадут оценку действиям посредника.