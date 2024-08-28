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Кузбассовец пошел на преступление, чтобы прогулять работу

28 августа 2024, 14:55
Следователи возбудили уголовное дело в отношении кузбассовца из-за дачи взятки врачу. Мужчине нужна была липовая справка о нетрудоспособности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

По версии следствия, в августе 2023 года мужчина для получения листа о временной нетрудоспособности через посредника дал взятку врачу в Мариинске. При этом, у него не было каких-либо показаний к этому. Об этом стало известно сотрудникам УФСБ по Кузбассу и регионального СУ СКР. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Обвинительное заключение с доказательной базой было передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает sibdepo.ru. Расследование уголовного дела в отношении лица, получившего взятку, продолжается. Правоохранители также дадут оценку действиям посредника.

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