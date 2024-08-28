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Количество подписчиков телеграм-канала Mash побило отметку в 3 млн

Количество подписчиков телеграм-канала Mash побило отметку в 3 млн

28 августа 2024, 15:44
Фото: 1MI
Mash сейчас является одним из наиболее авторитетных новостных телеграм-каналов среди россиян. По сведениям «Медиалогии», он находится в топ-3 каналов по цитируемости. А TGstat указывает на лидерство Mash по охватам в группе «Новости и СМИ».

Mash является частью медиахолдинга News Media. Телеграм-каналу удалось добиться доверия подписчиков с помощью быстрой публикации новостей, авторского и экспертного материала, понятного и доброжелательного взаимодействия с аудиторией.

Гендиректор News Media Максим Иксанов заявил, что холдинг несколько раз признавался лидером на рынке новых медиа. В качестве примера одного из самых успешных проектов он приводит телеграм-канал Mash, на который к настоящему моменту подписались более трех миллионов человек. На протяжении последних месяцев канал опережает конкурентов по охватам просмотров постов. С начала этого года прирост подписчиков составил 39%, при этом средний охват одной публикации — более одного миллиона. Такого прогресса удалось достичь благодаря командной работе, компетентности и высокой вовлеченности в работу редакции канала. Новые медиа на данный момент формируют повестку и общественное мнение наравне с классическими СМИ, которые за последнее время все активнее ссылаются на телеграм-каналы и приходят за достоверной информацией.

Главред Mash Евгений Новиков обращает внимание, что телеграм-канал выстраивает поток новостей таким образом, чтобы читателю было легко составить собственную картину происходящего в России и за рубежом. Новиков также назвал Mash неким информационным фильтром, который предоставляет аудитории лишь наиболее актуальные инфоповоды. Mash избавляет подписчиков от перегруза информацией и экономит время при прочтении новостей.

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