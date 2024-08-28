Количество подписчиков телеграм-канала Mash побило отметку в 3 млн

Гендиректор News Media Максим Иксанов заявил, что холдинг несколько раз признавался лидером на рынке новых медиа. В качестве примера одного из самых успешных проектов он приводит телеграм-канал Mash, на который к настоящему моменту подписались более трех миллионов человек. На протяжении последних месяцев канал опережает конкурентов по охватам просмотров постов. С начала этого года прирост подписчиков составил 39%, при этом средний охват одной публикации — более одного миллиона. Такого прогресса удалось достичь благодаря командной работе, компетентности и высокой вовлеченности в работу редакции канала. Новые медиа на данный момент формируют повестку и общественное мнение наравне с классическими СМИ, которые за последнее время все активнее ссылаются на телеграм-каналы и приходят за достоверной информацией.