Глава Калачинского района Фридрих Мецлер ушел с поста

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В администрации Калачинского района Омской области вчера, 27 августа, произошли серьезные кадровые изменения. Оставил свой пост глава района Фридрих Мецлер.
— Да, он ушел с поста вчера, — рассказали Городу55 в районной администрации. — Сейчас его замещает Максим Бендерский…
Бендерский стал врио автоматически — как первый заместитель главы. Теперь нового главу должны будут выбрать депутаты районного совета. Причины отставки Фридриха Мецлера остаются неизвестными.
Напомним: Фридрих Мецлер в 2006–2014 годах был главой Калачинска, а с 2014 года руководил Калачинским районом. В 2017 году он претендовал на пост мэра Омска как единственный конкурент Оксаны Фадиной. В новостях Мецлер упоминался в том числе в связи с покупкой в 2016 году служебного автомобиля, который прокуратура сочла слишком дорогим.
В последние недели Калачинский район стал местом конфликта между фермером Геннадием Рулем и компанией «Руском-Агро». Всего 2 дня назад Город55 опубликовал репортаж о том, как администрация общалась с местными жителями, пришедшими жаловаться на Руля: первый заместитель Мецлера тогда заявил, что эти люди «лоханулись».