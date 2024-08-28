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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

В Калачинском районе ушел с поста глава администрации

Глава Калачинского района Фридрих Мецлер ушел с поста

28 августа 2024, 08:24
Фото: Денис Юхлин / gorod55.ru

В Калачинском районе ушел с поста глава администрации

Теперь районом управляет Максим Бендерский в качестве врио.

В администрации Калачинского района Омской области вчера, 27 августа, произошли серьезные кадровые изменения. Оставил свой пост глава района Фридрих Мецлер.

— Да, он ушел с поста вчера, — рассказали Городу55 в районной администрации. — Сейчас его замещает Максим Бендерский…

Бендерский стал врио автоматически — как первый заместитель главы. Теперь нового главу должны будут выбрать депутаты районного совета. Причины отставки Фридриха Мецлера остаются неизвестными.

Напомним: Фридрих Мецлер в 2006–2014 годах был главой Калачинска, а с 2014 года руководил Калачинским районом. В 2017 году он претендовал на пост мэра Омска как единственный конкурент Оксаны Фадиной. В новостях Мецлер упоминался в том числе в связи с покупкой в 2016 году служебного автомобиля, который прокуратура сочла слишком дорогим.

В последние недели Калачинский район стал местом конфликта между фермером Геннадием Рулем и компанией «Руском-Агро». Всего 2 дня назад Город55 опубликовал репортаж о том, как администрация общалась с местными жителями, пришедшими жаловаться на Руля: первый заместитель Мецлера тогда заявил, что эти люди «лоханулись».

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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Фридрих Мецлер#Отставки#Калачинский район#Максим Бендерский
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