Где вырастет, а где упадет. Эксперты проанализировали рынок недвижимости в Омске

Эксперты компании «Этажи» провели подробный анализ рынка вторичной недвижимости в Омске, выявив интересные тенденции и изменения в ценах на жилье. Наиболее востребованными районами среди омичей стали микрорайоны Заозёрный, Нефтяники и Амурский посёлок. Именно здесь наблюдается наибольший интерес к покупке квартир. В то же время, вторичное жилье в Привокзальном микрорайоне и Лукьяновке оказалось менее популярным.