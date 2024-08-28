Где вырастет, а где упадет. Эксперты проанализировали рынок недвижимости в Омске

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:57
Эксперты компании «Этажи» провели подробный анализ рынка вторичной недвижимости в Омске, выявив интересные тенденции и изменения в ценах на жилье. Наиболее востребованными районами среди омичей стали микрорайоны Заозёрный, Нефтяники и Амурский посёлок. Именно здесь наблюдается наибольший интерес к покупке квартир. В то же время, вторичное жилье в Привокзальном микрорайоне и Лукьяновке оказалось менее популярным.
Средняя цена однокомнатной квартиры в Омске составила 113 760 рублей за квадратный метр, что на 471 рубль меньше по сравнению с июнем. Двухкомнатные квартиры также подешевели, их цена составила 106 943 рубля за квадратный метр, снизившись на 638 рублей. Однако трехкомнатные квартиры показали противоположную тенденцию: их стоимость увеличилась на 1 285 рублей и достигла 101 624 рублей за квадратный метр.
Наибольшее подорожание наблюдается в районе Кузьминки, где цена за квадратный метр достигла 143 872 рублей. Второе место занимает район Прибрежный с ценой 137 739 рублей за квадратный метр, а третье — район Садовый, где стоимость составляет 135 000 рублей за квадратный метр.
Ранее Город55 писал о том, сколько лет понадобится омичам, чтобы окупить квартиру-студию, купленную под аренду.