gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Для омичей в дни фестиваля «OM FEST» подготовят цифровое меню

Для омичей в дни фестиваля «OM FEST» подготовят цифровое меню

28 августа 2024, 06:52
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Придумывать названия для блюд и сочетание ингридиентов помогал искусственный интеллект.

Для фестиваля «OM FEST», который пройдет в Омске с 31 августа по 8 сентября, местные заведения подготовили цифровое меню. Новинки представят рестораны «Сенкевич», «Где же кролик», «Сибирская корона», «Корова на бочке», PINZERIA BY BONTEMPI, суши-бары «Японский домик», сеть быстрого питания DОГГИ DOGGIE и кофейни Coffee Anytime.

Например, в ресторане «Где же кролик» придумывать названия для блюд и сочетание ингредиентов помогал искусственный интеллект.

«Нейросеть придумала названия, которые и являются цифровыми. Например, у нас в меню просто „бургер“, а нейросеть, исходя из состава ингредиентов, сказала, что это будет „Бургер-компилятор“. Сейчас в каких-то омских заведениях появился робот-официант. Я думаю, прикольно, но все равно без людей как-то бездушно. Мы живем в цифровом веке и будем потихоньку к этому приходить, — рассказала Городу55 директор заведения Диана Адамова.
Диана АдамоваДиана Адамова
Фото: gorod55.ru

Также в рамках фестиваля информационных технологий 4 сентября пройдет конференция, посвященная отечественному программному обеспечению. На ней выступят замминистра связи России Андрей Заренин, замминистра промышленности России Василий Шпак, председатель АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская и другие спикеры.

Праздник знаний и профессий. Сбер устроит «цифровой пикник» для омичей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Омск#Фестиваль#Конференция#Нейросеть#Информационные технологии#Искусственный интеллект#Рестораны
Подпишитесь
Глава Калачинского района Фридрих Мецлер ушел с поста
Сегодня, 08:24
Мэрия Омска получила представление от следкома из-за трещин в доме на Пригородной
Сегодня, 07:11
Шок. Самой юной омичке, сделавшей аборт в 2024 году, было всего 15 лет
Сегодня, 07:00
В омской «Меге» эвакуировали посетителей
Сегодня, 05:57
На Омск надвигается самый большой в России циклон с ливнями и грозами
Сегодня, 03:36
Объявления на стене. Омичи разыскивают Павла Дурова
Сегодня, 02:25