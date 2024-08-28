Для омичей в дни фестиваля «OM FEST» подготовят цифровое меню

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Для фестиваля «OM FEST», который пройдет в Омске с 31 августа по 8 сентября, местные заведения подготовили цифровое меню. Новинки представят рестораны «Сенкевич», «Где же кролик», «Сибирская корона», «Корова на бочке», PINZERIA BY BONTEMPI, суши-бары «Японский домик», сеть быстрого питания DОГГИ DOGGIE и кофейни Coffee Anytime.
Например, в ресторане «Где же кролик» придумывать названия для блюд и сочетание ингредиентов помогал искусственный интеллект.
«Нейросеть придумала названия, которые и являются цифровыми. Например, у нас в меню просто „бургер“, а нейросеть, исходя из состава ингредиентов, сказала, что это будет „Бургер-компилятор“. Сейчас в каких-то омских заведениях появился робот-официант. Я думаю, прикольно, но все равно без людей как-то бездушно. Мы живем в цифровом веке и будем потихоньку к этому приходить, — рассказала Городу55 директор заведения Диана Адамова.
Также в рамках фестиваля информационных технологий 4 сентября пройдет конференция, посвященная отечественному программному обеспечению. На ней выступят замминистра связи России Андрей Заренин, замминистра промышленности России Василий Шпак, председатель АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская и другие спикеры.