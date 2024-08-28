Для омичей в дни фестиваля «OM FEST» подготовят цифровое меню

Для фестиваля «OM FEST», который пройдет в Омске с 31 августа по 8 сентября, местные заведения подготовили цифровое меню. Новинки представят рестораны «Сенкевич», «Где же кролик», «Сибирская корона», «Корова на бочке», PINZERIA BY BONTEMPI, суши-бары «Японский домик», сеть быстрого питания DОГГИ DOGGIE и кофейни Coffee Anytime.