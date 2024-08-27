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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В Югре объявили войну медведям

27 августа 2024, 04:26
Департамент недропользования и природных ресурсов принял меры для контроля популяции бурых медведей на территории ХМАО-ЮГРЫ. Поводом стали многочисленные ролики с медведями в главной роли.

Животные выходят на дороги, подходят к стоящим автомобилям, водители которых начинают их дразнить, сообщает uralpolit.ru.

Чиновники ведомства посчитали столь большое количество «медвежьего» контента в социальных сетях жалобами на участившиеся выходы диких животных. При этом мнения охотоведов по данному вопросу найти не удалось. Как и мнения медведей.

«Отстрел особей медведей будет проводиться силами местной общественной организации „Клуб любителей охоты и рыболовства“ Нижневартовского района. Информацию о появлении дикого животного на дороге (Сургут-Нижневартовск, 135 км) сообщать по тел.: (3466) 63-33-81, 8912-535-0131», — пишет администрация Нижневартовского района.

УралПолитRu предупреждает! При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза пристально. Для любого дикого зверя пристальный взгляд — признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны. Не дразните зверя, даже находясь в автомобиле — для него вы просто можете стать консервами.

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