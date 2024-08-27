В Югре объявили войну медведям

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Животные выходят на дороги, подходят к стоящим автомобилям, водители которых начинают их дразнить, сообщает uralpolit.ru.
Чиновники ведомства посчитали столь большое количество «медвежьего» контента в социальных сетях жалобами на участившиеся выходы диких животных. При этом мнения охотоведов по данному вопросу найти не удалось. Как и мнения медведей.
«Отстрел особей медведей будет проводиться силами местной общественной организации „Клуб любителей охоты и рыболовства“ Нижневартовского района. Информацию о появлении дикого животного на дороге (Сургут-Нижневартовск, 135 км) сообщать по тел.: (3466) 63-33-81, 8912-535-0131», — пишет администрация Нижневартовского района.
УралПолитRu предупреждает! При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза пристально. Для любого дикого зверя пристальный взгляд — признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны. Не дразните зверя, даже находясь в автомобиле — для него вы просто можете стать консервами.