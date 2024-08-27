В Югре объявили войну медведям

УралПолитRu предупреждает! При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза пристально. Для любого дикого зверя пристальный взгляд — признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны. Не дразните зверя, даже находясь в автомобиле — для него вы просто можете стать консервами.