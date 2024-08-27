В Северном драмтеатре в Таре занялись ремонтом кровли

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок заявку, в которой речь идет о ремонте одного из зданий в Таре. Подрядчик должен будет провести «текущий ремонт кровли (купол сцены, декорационный цех), и лестничных маршей купола №1 и №2» в доме на Советской улице. Судя по адресу, это здание Северного драматического театра имени Михаила Ульянова.
Начальная цена контракта — 1,73 млн рублей. Сбор заявок будет вестись до 3 сентября.
Напомним: Северным драмтеатром с сентября 2023 года руководит Ольга Соя. Ее предшественник Андрей Неупокоев уехал на Камчатку, где возглавил местный театр драмы и комедии.