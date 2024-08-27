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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Ремонт в Северном драмтеатре оценили в 1,7 млн рублей

В Северном драмтеатре в Таре занялись ремонтом кровли

27 августа 2024, 07:03
Фото: gorod55.ru

Ремонт в Северном драмтеатре оценили в 1,7 млн рублей

Сейчас ведутся поиски подрядчика.

Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок заявку, в которой речь идет о ремонте одного из зданий в Таре. Подрядчик должен будет провести «текущий ремонт кровли (купол сцены, декорационный цех), и лестничных маршей купола №1 и №2» в доме на Советской улице. Судя по адресу, это здание Северного драматического театра имени Михаила Ульянова.

Начальная цена контракта — 1,73 млн рублей. Сбор заявок будет вестись до 3 сентября.

Напомним: Северным драмтеатром с сентября 2023 года руководит Ольга Соя. Ее предшественник Андрей Неупокоев уехал на Камчатку, где возглавил местный театр драмы и комедии.

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#Николай Эйхвальд#Культура#Госзакупки#Новости#Северный драмтеатр
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