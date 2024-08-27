В Северном драмтеатре в Таре занялись ремонтом кровли

Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок заявку, в которой речь идет о ремонте одного из зданий в Таре. Подрядчик должен будет провести «текущий ремонт кровли (купол сцены, декорационный цех), и лестничных маршей купола №1 и №2» в доме на Советской улице. Судя по адресу, это здание Северного драматического театра имени Михаила Ульянова.