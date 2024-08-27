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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

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В первый раз. В Омские школы отправятся более 13 тысяч первоклассников

27 августа 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
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Омичам рассказали, сколько школьников «сядут» в новом учебном году за парты

Новый учебный год в этот раз начнется 2 сентября. Количество школьников с каждым годом продолжает расти.

В городском пресс-центре прошла конференция, где рассказали, что в школы в этом году отправятся 140 тысяч учащихся. Из них 13 148 — это первоклассники, что на 1 772 меньше, чем в прошлом году.

По словам первого замдиректора департамента образования Ларисы Жуковой, в последние годы наблюдается снижение численности воспитанников детских садов, что напрямую сказывается на количестве первоклассников. Однако общее число школьников в Омске продолжает расти: с 123 474 учеников в 2019/2020 учебном году до 138 904 в текущем.

«Мы внимательно анализировали демографическую ситуацию и распределение детей по районам города. В результате акцент был сделан на школы, расположенные в крупных спальных районах и пользующиеся популярностью у родителей. В 15 школах открыты дополнительные места», — рассказала Жукова.

В этом году из городского бюджета выделено около 380 миллионов рублей, что почти на 100 миллионов больше, чем в прошлом. Эти средства направлены на ремонт и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, а также на приобретение необходимого оборудования.

Кроме того, завершаются работы по созданию школьных технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа». Новые технопарки откроются на базе школ № 110 и № 144, а также гимназии № 75, которая прошла капитальный ремонт в этом году.

С 1 августа начала работу комиссия по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. В состав комиссии вошли специалисты мэрии и представители контролирующих органов. По итогам обследования все 348 учреждений, подведомственных департаменту образования, признаны готовыми к началу занятий.

Ранее Город55 писал, что в этом году в детских садиках более 1600 свободных мест для детей.

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#Кристина Антоносян#Общество#Образование#Омск#Дети#Новости#Первый класс#Школы
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