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Омская «ВНИМИ-Сибирь» уходит с рынка молочной промышленности

В Омске прекращает работу известная молочная компания «ВНИМИ-Сибирь»

27 августа 2024, 05:30
Фото: 1MI

Омская «ВНИМИ-Сибирь» уходит с рынка молочной промышленности

Завод официально прекращает свою работу, а продукты будут выпускаться другой маркой. Как рассказал экс-совладелец «ВНИМИ-Сибирь», ситуация с продажей завода оказалась не такой простой.

В Омске с 1 сентября 2024 года станет на одно крупное молочное предприятие меньше. По информации «Омск-информа», завод «ВНИМИ-Сибирь», расположенный на Красном Пути, официально прекращает свое существование после того, как три недели назад перешел в собственность маслосыркомбината «Тюкалинский».

Этот шаг стал частью стратегии последнего, который всего три года назад поглотил другое значимое предприятие — ООО «Лузинское молоко», известное своей продукцией под маркой «Лузинская крыночка». Однако, как пояснил бывший совладелец «ВНИМИ-Сибирь», ситуация с продажей завода оказалась не такой простой.

«Я не в курсе дел компании уже 10 лет. Продажа производства — дело темное. Насколько мне известно, маслосырокомбинату „Тюкалинский“ продали только бренд. Покупателю не нужны мощности „ВНИМИ“, хватает своих. От самого завода давно ничего не осталось», — рассказал аноним.

Согласно его словам, с 1 сентября завод окончательно прекратит свою деятельность.

Завод, находящийся напротив Омского государственного аграрного университета, был одним из немногих оставшихся представителей молочной промышленности региона.

Ранее Город55 писал о громком скандале, связанном с продуктами компании. В них нашли кишечную палочку.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости#Громкий скандал#Лузинское молоко#Тюкалинский маслосыркомбинат#Марка продукции#Продажа завода#Молочная компания#Лузинская крыночка
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