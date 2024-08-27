В Омске прекращает работу известная молочная компания «ВНИМИ-Сибирь»

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В Омске с 1 сентября 2024 года станет на одно крупное молочное предприятие меньше. По информации «Омск-информа», завод «ВНИМИ-Сибирь», расположенный на Красном Пути, официально прекращает свое существование после того, как три недели назад перешел в собственность маслосыркомбината «Тюкалинский».
Этот шаг стал частью стратегии последнего, который всего три года назад поглотил другое значимое предприятие — ООО «Лузинское молоко», известное своей продукцией под маркой «Лузинская крыночка». Однако, как пояснил бывший совладелец «ВНИМИ-Сибирь», ситуация с продажей завода оказалась не такой простой.
«Я не в курсе дел компании уже 10 лет. Продажа производства — дело темное. Насколько мне известно, маслосырокомбинату „Тюкалинский“ продали только бренд. Покупателю не нужны мощности „ВНИМИ“, хватает своих. От самого завода давно ничего не осталось», — рассказал аноним.
Согласно его словам, с 1 сентября завод окончательно прекратит свою деятельность.
Завод, находящийся напротив Омского государственного аграрного университета, был одним из немногих оставшихся представителей молочной промышленности региона.
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