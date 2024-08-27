В Омске прекращает работу известная молочная компания «ВНИМИ-Сибирь»

Этот шаг стал частью стратегии последнего, который всего три года назад поглотил другое значимое предприятие — ООО «Лузинское молоко», известное своей продукцией под маркой «Лузинская крыночка». Однако, как пояснил бывший совладелец «ВНИМИ-Сибирь», ситуация с продажей завода оказалась не такой простой.