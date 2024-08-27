Угрожал револьвером. В Омске осудили криминального авторитета и его подельника

После длинных судебных заседаний огласили приговор подозреваемым. Зара Худоян «получил» два года и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Сикибаев — два года и четыре месяца в колонии строгого режима. Оба приговора вступили в законную силу.