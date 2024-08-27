Угрожал револьвером. В Омске осудили криминального авторитета и его подельника

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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В Исилькульском городском суде Омской области вынесли приговор членам этнического организованного преступного сообщества — Зару Худояну и Марату Сикибаеву. Оба фигуранта признаны виновными в вымогательстве имущества у технического директора строительной компании с применением насилия.
Согласно материалам дела, в июне 2023 года Худоян, используя свой статус криминального авторитета, и его сообщник Сикибаев вступили в преступный сговор. Под угрозой жизни и с применением кастетов и огнестрельного оружия они требовали у технического директора строительной организации, выполнявшей капитальный ремонт путепровода в Исилькуле, строительные материалы.
Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ, всех отправили на скамью подсудимых. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело.
После длинных судебных заседаний огласили приговор подозреваемым. Зара Худоян «получил» два года и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Сикибаев — два года и четыре месяца в колонии строгого режима. Оба приговора вступили в законную силу.