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В Омской области приговорили к сроку криминального авторитета и его подельника

Угрожал револьвером. В Омске осудили криминального авторитета и его подельника

27 августа 2024, 04:53
Фото: 1MI

В Омской области приговорили к сроку криминального авторитета и его подельника

Мужчины сговорились и устроили вооруженное нападение на директора строительной фирмы. Они требовали отдать им стройматериалы. Компания ремонтировала путепровод в Исилькуле.

В Исилькульском городском суде Омской области вынесли приговор членам этнического организованного преступного сообщества — Зару Худояну и Марату Сикибаеву. Оба фигуранта признаны виновными в вымогательстве имущества у технического директора строительной компании с применением насилия.

Согласно материалам дела, в июне 2023 года Худоян, используя свой статус криминального авторитета, и его сообщник Сикибаев вступили в преступный сговор. Под угрозой жизни и с применением кастетов и огнестрельного оружия они требовали у технического директора строительной организации, выполнявшей капитальный ремонт путепровода в Исилькуле, строительные материалы.

Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ, всех отправили на скамью подсудимых. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело.

После длинных судебных заседаний огласили приговор подозреваемым. Зара Худоян «получил» два года и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Сикибаев — два года и четыре месяца в колонии строгого режима. Оба приговора вступили в законную силу.

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#Кристина Антоносян#Криминал#Стройка#Оружие#Омск#Омская область#Суд#Преступность#Уголовное дело#ФСБ#Приговор#Новости#Вымогательство
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