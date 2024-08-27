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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

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Тушили 10 спасателей. В центре Омска произошел сильный пожар

27 августа 2024, 03:05
Фото: gorod55.ru
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В центре Омска загорелось здание на Тарской

В полиции проводят проверку по факту происшествия, к счастью, пострадавших нет. Сообщение о пожаре поступило в 21:49, в 22:26 огонь удалось локализовать.

Вчера поздним вечером, 26 августа, в одном из омских пабликов ВКонтакте появилось сообщение о серьезном пожаре на улице 5-я Армия. На снимках огромный клуб дыма поднимается над зданием, огнем охвачено все строение, судя по фото.

Как рассказали Городу55 в МЧС по Омской области, на улице Тарская горела хозяйственная постройка на площади 50 «квадратов». К счастью, от огня никто не пострадал. Примерно за 40 минут пламя удалось локализовать. На месте работали 10 человек на двух машинах. Проводится проверка по факту случившегося, выясняются все обстоятельства.

Город55 также сообщал о происшествии в омских Нефтяниках, где на ОНПЗ случилось возгорание. Пострадали семеро человек, одного из них не удалось реанимировать. В омском Роспотребнадзоре проверили воздух на уровень загрязняющих веществ.

В МЧС сообщили о локализации возгорания на омском нефтеперерабатывающем заводе
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#Кристина Антоносян#Происшествия#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#МЧС#ГУ МЧС#Новости
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