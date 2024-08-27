Тушили 10 спасателей. В центре Омска произошел сильный пожар

Как рассказали Городу55 в МЧС по Омской области, на улице Тарская горела хозяйственная постройка на площади 50 «квадратов». К счастью, от огня никто не пострадал. Примерно за 40 минут пламя удалось локализовать. На месте работали 10 человек на двух машинах. Проводится проверка по факту случившегося, выясняются все обстоятельства.