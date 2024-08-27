Тушили 10 спасателей. В центре Омска произошел сильный пожар

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Вчера поздним вечером, 26 августа, в одном из омских пабликов ВКонтакте появилось сообщение о серьезном пожаре на улице 5-я Армия. На снимках огромный клуб дыма поднимается над зданием, огнем охвачено все строение, судя по фото.
Как рассказали Городу55 в МЧС по Омской области, на улице Тарская горела хозяйственная постройка на площади 50 «квадратов». К счастью, от огня никто не пострадал. Примерно за 40 минут пламя удалось локализовать. На месте работали 10 человек на двух машинах. Проводится проверка по факту случившегося, выясняются все обстоятельства.
Город55 также сообщал о происшествии в омских Нефтяниках, где на ОНПЗ случилось возгорание. Пострадали семеро человек, одного из них не удалось реанимировать. В омском Роспотребнадзоре проверили воздух на уровень загрязняющих веществ.