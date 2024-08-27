«Топливный заговор». В Омской области водители похитили топливо на 170 тысяч рублей

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Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:52
В Омской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех водителей АО «Омскоблавтотранс», обвиняемых в растрате дизельного топлива, рассказали в ведомстве.
Как выяснили во время следствия, водители заранее договорились друг с другом и стали управлять автобусом так, чтобы топливо расходовалось помедленнее, а также выключали двигатель во время остановок и стоянок зимой, из-за чего пассажирам приходилось мерзнуть и греться своими силами.
Благодаря таким действиям водителям удалось украсть примерно 2,5 тонн дизельного топлива, которое они продали жителю города Тары. Вырученное разделили между собой.
Сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей, обвиняемые вину признали и возместили ущерб. Уголовное дело рассмотрят в Тарском городском суде.
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