«Топливный заговор». В Омской области водители похитили топливо на 170 тысяч рублей

Как выяснили во время следствия, водители заранее договорились друг с другом и стали управлять автобусом так, чтобы топливо расходовалось помедленнее, а также выключали двигатель во время остановок и стоянок зимой, из-за чего пассажирам приходилось мерзнуть и греться своими силами.