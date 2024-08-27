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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Специалисты выяснили, можно ли из совы сделать жаворонка

Специалисты выяснили, можно ли из совы сделать жаворонка

27 августа 2024, 04:56
Фото: Изображение Midjourney
Если вы сова, вам наверняка сложно дается утреннее пробуждение. Это обусловлено работой гипоталамуса — отдела головного мозга, отвечающего за циркадные ритмы, или внутренние часы.

По словам специалиста по циркадной физиологии Виктории Ревелл и исследователя сна из Университета Нортумбрии профессора Малкольма фон Шанца, каждый человек может перестроиться на ритмы жаворонка.

Свет входит в число ключевых раздражителей, оказывающих влияние на функционирование гипоталамуса. Любители проводить поздние часы в комнате с включенным светом настраивают собственный организм на более поздний отход ко сну. А больше всего мозг «бодрится» от синего света, схожего по воздействию с дневным. Именно по этой причине перед сном не рекомендуется пользоваться мобильными устройствами, сообщает newia.ru

Чтобы быстро уснуть и хорошо отдохнуть за ночь, нужна не только темнота. В месте отдыха необходимо соблюдать тишину, а температура должна составлять порядка двадцати градусов.

Человеку, привыкшему ложиться заполночь, будет очень непросто заснуть в девять часов. Поэтому время отхода ко сну не следует изменять слишком резко.

Оказывающий тонизирующее действие кофеин хорош по утрам, а вот в вечерние часы лучше не употреблять чай и кофе, так как кофеин выводится из организма в течение нескольких часов. То же самое можно сказать про продукты, содержащие сахар, и алкогольные напитки.

Ближе ко сну можно подкрепиться молочными продуктами, хлопьями, орехами, мясом птицы. В них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в мелатонин — гормон сна. Нельзя не отметить, что триптофан применяется при изготовлении снотворных препаратов во многих странах.

Спортивные занятия, прогулки на свежем воздухе и другая физическая активность в течение дня способствуют быстрому засыпанию ночью.

Очень важно после пробуждения вставать сразу, делать упражнения, пить чай или кофе, не пытаясь прикорнуть «еще минутку».

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