Специалисты выяснили, можно ли из совы сделать жаворонка

Свет входит в число ключевых раздражителей, оказывающих влияние на функционирование гипоталамуса. Любители проводить поздние часы в комнате с включенным светом настраивают собственный организм на более поздний отход ко сну. А больше всего мозг «бодрится» от синего света, схожего по воздействию с дневным. Именно по этой причине перед сном не рекомендуется пользоваться мобильными устройствами, сообщает newia.ru