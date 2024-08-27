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Россиян предупредили о смертельной опасности укусов некоторых насекомых

27 августа 2024, 06:18
Укусы комаров могут привести к летальному исходу, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнул, что насекомые могут спровоцировать аллергическую реакцию, зуд и дискомфорт.

Кроме того, уточнил ветеринар, они являются переносчиками трансмиссивных заболеваний.

«Комары действительно являются одними из самых опасных насекомых. От них умирает большее количество людей и питомцев, чем от любого другого животного. Помимо аллергических реакций, дискомфорта и зуда, они могут существенно подпортить здоровье. Всю кровь они, конечно, выпить не смогут, но они являются переносчиками трансмиссивных заболеваний», — пояснил Шеляков.

Он уточнил, что заболевания могут переноситься через укусы. Одним из самых распространенных является малярия, отметил специалист. Ветврач обратил внимание, что некоторые болезни от комаров передаются кошкам и собакам, например, гемобартонеллез.

Шеляков добавил, что колебания численности комаров происходят раз в несколько лет и зависят от погодных и климатических условий. Он посоветовал использовать для защиты от насекомых специальные спреи, москитные сетки и репелленты, пишет sibdepo.ru.

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