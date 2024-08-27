Россиян предупредили о смертельной опасности укусов некоторых насекомых

«Комары действительно являются одними из самых опасных насекомых. От них умирает большее количество людей и питомцев, чем от любого другого животного. Помимо аллергических реакций, дискомфорта и зуда, они могут существенно подпортить здоровье. Всю кровь они, конечно, выпить не смогут, но они являются переносчиками трансмиссивных заболеваний», — пояснил Шеляков.