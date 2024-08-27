РЭО обеспечит финансирование строительства объектов по обработке ТКО в Приморье

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В ходе мероприятия стороны обсуждали детали инвестпроектов по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Приморье.
Согласно заявлению Буцаева, Приморский край нуждается в строительстве и восстановлении семи объектов обращения с ТКО совокупной мощностью обработки более 500 тысяч тонн в год. В ходе прошедшей встречи были уточнены детали проектов финансирования, стоимость которых в общей сложности составит 17,8 млрд рублей. Реализацию планируют осуществить в рамках концессионных соглашений, два из них уже подписаны. По объекту в Уссурийске подготовка проектно-сметной документации завершится в конце 2024 года, РЭО планирует начать финансировать проект уже в начале 2025 года. Новые объекты до 2030 года выведут Приморский край на запланированные показатели нацпроекта «Экология».
Как пишет vostokmedia.com, проект на территории Уссурийского технологического кластера также предусматривает реконструкцию мусоросортировочного комплекса мощностью 63 тысячи тонн в год; работы оцениваются в 650 млн рублей.
В поселке Городечное, Владивостоке, городских округах Большой Камень и Арсеньевский, Спасском и Кавалеровском районах будут построены объекты, для которых уже подобрали земельные участки. Согласно плану, власти региона займутся ими в сентябре–октябре 2024 года.
Проекты будут реализовываться в формате государственно-частного партнерства. РЭО предоставит концессионерам льготное финансовое обеспечение за счет средств от размещения облигаций в объеме до 95% от стоимости строительства комплекса.