РЭО обеспечит финансирование строительства объектов по обработке ТКО в Приморье

Согласно заявлению Буцаева, Приморский край нуждается в строительстве и восстановлении семи объектов обращения с ТКО совокупной мощностью обработки более 500 тысяч тонн в год. В ходе прошедшей встречи были уточнены детали проектов финансирования, стоимость которых в общей сложности составит 17,8 млрд рублей. Реализацию планируют осуществить в рамках концессионных соглашений, два из них уже подписаны. По объекту в Уссурийске подготовка проектно-сметной документации завершится в конце 2024 года, РЭО планирует начать финансировать проект уже в начале 2025 года. Новые объекты до 2030 года выведут Приморский край на запланированные показатели нацпроекта «Экология».