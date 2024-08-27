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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Иммунолог рассказал о новой вспышке коронавируса в Омске осенью

«Повторится прошлый сезон». Ждет ли омичей новая волна коронавируса осенью

27 августа 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney

Иммунолог рассказал о новой вспышке коронавируса в Омске осенью

В регионе с каждой неделей становится все больше заболевших коронавирусом. Иммунолог дал неблагоприятный прогнозы на осень.
Сюжет
COVID-19

По всей России, в том числе и в Омской области, последний месяц активно растет число заболевших COVID-19. Напомним, лишь за неделю с 19 по 23 августа в регионе выявили 237 новых случаев. А в стране за неделю с 12 по 18 августа умерло от коронавируса 11 человек.

Корреспондент Города55 Ольга Скворцова спросила у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова об опасности новой вспышки коронавируса.

По словам эксперта, ковид — это не сезонное заболевание, а круглогодичное. Уже года полтора оно находится в подострой форме, и сегодняшние показатели указывают на то, что это не крупная волна, а сильно выраженный всплеск.

«Из-за социальных факторов заболеваемость ковидом еще больше поднимется в сентябре, а сильнее всего обострится к середине октября. Я думаю, что будет повтор предыдущего сезона — высокая заболеваемость. Она будет далеко не рекордной, но высокой. Но существенных факторов для новой волны пока нет, если, конечно, вдруг не появится что-то более заразное, чем нынешний FLiRT», — рассказал Николай Крючков.

Справка: Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#COVID-19#Заболеваемость#Прогноз#Октябрь#Вспышка
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