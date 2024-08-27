«Повторится прошлый сезон». Ждет ли омичей новая волна коронавируса осенью

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По всей России, в том числе и в Омской области, последний месяц активно растет число заболевших COVID-19. Напомним, лишь за неделю с 19 по 23 августа в регионе выявили 237 новых случаев. А в стране за неделю с 12 по 18 августа умерло от коронавируса 11 человек.
Корреспондент Города55 Ольга Скворцова спросила у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова об опасности новой вспышки коронавируса.
По словам эксперта, ковид — это не сезонное заболевание, а круглогодичное. Уже года полтора оно находится в подострой форме, и сегодняшние показатели указывают на то, что это не крупная волна, а сильно выраженный всплеск.
«Из-за социальных факторов заболеваемость ковидом еще больше поднимется в сентябре, а сильнее всего обострится к середине октября. Я думаю, что будет повтор предыдущего сезона — высокая заболеваемость. Она будет далеко не рекордной, но высокой. Но существенных факторов для новой волны пока нет, если, конечно, вдруг не появится что-то более заразное, чем нынешний FLiRT», — рассказал Николай Крючков.
Справка: Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.