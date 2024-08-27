Потанцуем? В омском парке появится новый аттракцион «Танго»

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В парке имени 30-летия ВЛКСМ совсем скоро установят новый аттракцион «Танго». Как рассказали в пресс-службе парка, для омичей это будет «головокружительное приключение, которое заставит кружиться и визжать от восторга».
Дата открытия аттракциона пока неизвестна, ее объявят позже. Отметим, что аттракцион «Танго» довольно популярное развлечение в парках страны. Скорее всего, это будет конструкция круглой формы в виде карусели, где сидят пассажиры, после чего их кружит и раскачивает как на волнах. Аттракцион выполнен в стиле яркого фламенко и красного цвета.
Ранее Город55 рассказывал о том, что омский парк имени 30-летия ВЛКСМ отстоял свои права на земельный участок, где раньше хотели построить очередной торговый центр.