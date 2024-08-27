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Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

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Потанцуем? В омском парке появится новый аттракцион «Танго»

27 августа 2024, 03:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичей приглашают протестировать новый аттракцион «Танго»

Пока что его только устанавливают, дату открытия скажут чуть позже. В парке обещают гостям головокружительные ощущения, ведь это аттракцион для людей с хорошим вестибулярным аппаратом.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ совсем скоро установят новый аттракцион «Танго». Как рассказали в пресс-службе парка, для омичей это будет «головокружительное приключение, которое заставит кружиться и визжать от восторга».

Фото: Пресс-служба парка имени 30-летия ВЛКСМ

Дата открытия аттракциона пока неизвестна, ее объявят позже. Отметим, что аттракцион «Танго» довольно популярное развлечение в парках страны. Скорее всего, это будет конструкция круглой формы в виде карусели, где сидят пассажиры, после чего их кружит и раскачивает как на волнах. Аттракцион выполнен в стиле яркого фламенко и красного цвета.

Ранее Город55 рассказывал о том, что омский парк имени 30-летия ВЛКСМ отстоял свои права на земельный участок, где раньше хотели построить очередной торговый центр.

Никакого ТЦ не будет. Омский парк 30-летия ВЛКСМ отстоял право на земельный участок
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Парк 30-летия ВЛКСМ#Парк#Развлечения#Новости#Аттракцион#Аттракционы#Досуг
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