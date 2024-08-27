Потанцуем? В омском парке появится новый аттракцион «Танго»

Дата открытия аттракциона пока неизвестна, ее объявят позже. Отметим, что аттракцион «Танго» довольно популярное развлечение в парках страны. Скорее всего, это будет конструкция круглой формы в виде карусели, где сидят пассажиры, после чего их кружит и раскачивает как на волнах. Аттракцион выполнен в стиле яркого фламенко и красного цвета.