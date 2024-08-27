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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

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Омичам рассказали, как за пять минут приготовить сырные палочки как в «Макдаке»

27 августа 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
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В материале — подробная инструкция по приготовлению и список ингредиентов, которые понадобятся для этой закуски.

У многих любимой закуской являются жареные сырные палочки в панировке из сухарей. Такие часто подают в заведениях общепита. Издание Newia.ru дало советы, как быстро в домашних условиях сделать хрустящие и вкусные сырные палочки.

Для начала об ингредиентах. Для приготовления сырных палочек требуется минимум продуктов, а именно:

  • 200 граммов твердого сыра;
  • 2 яйца;
  • 150 граммов панировочных сухарей;
  • соль, специи по вкусу.

Теперь к рецепту.

  • 1 шаг: режем сыр (моцареллу или любой другой, который хорошо плавится) брусочками;
  • 2 шаг: Смешиваем панировочные сухари со специями;
  • 3 шаг: Взбиваем яйца в небольшой миске;
  • 4 шаг: Окунаем каждый брусок сыра во взбитую яичную смесь, а затем обваливаем в сухарях;
  • 5 шаг: Жарим палочки до золотистой корочки.
  • 6 шаг: Выкладываем готовые сырные палочки на салфетку. Это нужно для впитывания лишнего жира.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что на проспекте Карла Маркса примерно в сентябре откроется сырный ресторан «Рэми». Автор нового гастропроекта — омский шеф-повар Игорь Белоглазов.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Россия#Новости#Еда#Совет#Готовка
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