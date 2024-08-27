Омичам рассказали, как за пять минут приготовить сырные палочки как в «Макдаке»

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
У многих любимой закуской являются жареные сырные палочки в панировке из сухарей. Такие часто подают в заведениях общепита. Издание Newia.ru дало советы, как быстро в домашних условиях сделать хрустящие и вкусные сырные палочки.
Для начала об ингредиентах. Для приготовления сырных палочек требуется минимум продуктов, а именно:
Теперь к рецепту.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что на проспекте Карла Маркса примерно в сентябре откроется сырный ресторан «Рэми». Автор нового гастропроекта — омский шеф-повар Игорь Белоглазов.