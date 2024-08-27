Москва выделит средства на поддержку проектов ХМАО по благоустройству

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Из четырех заявок от Югры победили проекты городов Когалым и Югорск, которые вместе с другими победителями получат федеральное софинансирование. Всего в конкурсе участвовали 486 проектов, из которых было отобрано 288, передает muksun.fm.
Проект Когалыма, названный «Парк Первопроходцев», предусматривает создание центрального места для активного и семейного отдыха с целью развития туристического потенциала города. Стоимость реализации проекта составляет 250 миллионов рублей, из которых 96,6 миллиона — это федеральный грант. В парке планируется разместить спортивный кластер, зоны отдыха и арт-объекты.
В Югорске победил проект «Северное сияние», который представляет собой создание сквера для городских мероприятий и отдыха. В сквере появятся центральная площадь со сценой, амфитеатр и образовательные площадки. Общая стоимость проекта составляет 228 миллионов рублей, из которых 90,2 миллиона — федеральные средства.
Оба объекта можно будет использовать круглый год. При разработке архитектуры учитывались культурные особенности северных народов, что нашло отражение в визуальных образах флоры и фауны ХМАО. Дополнительную финансовую поддержку окажут региональные власти, муниципалитеты и нефтяные компании. Реализация проектов запланирована на следующий год.
Итоги конкурса были объявлены в Калуге на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
«Заявки наших муниципалитетов на конкурсе неизменно отличает высокое качество. Это уже не просто скверы и рекреации, это проекты, которые переформатируют пространство и задают новый вектор развития для всего города», — прокомментировал вице-губернатор Югры Азат Ислаев.
Благоустройство городов Югры является одним из ключевых достижений строительного комплекса региона. Важно, что сами жители активно участвуют в выборе проектов: в этом году почти 140 тысяч югорчан проголосовали за проекты, которые будут реализованы в 2025 году.