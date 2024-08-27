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Мошенники распространяют в интернете опасную программу

27 августа 2024, 06:06
После приостановки в России работы YouTube «Лаборатория Касперского» обнаружила в интернете опасную майнерскую программу, маскирующуюся под популярную платформу, сообщает РИАМО со ссылкой на «Царьград».

Приложение действительно позволяет просматривать видеоролики, но несет большую угрозу для работы пользовательского устройства: из-за него смартфоны работают медленнее, могут перегреваться или даже выходить из строя. Майнер silent-XMRig разместили на платформе GitHub в этом году. В исходном коде не содержалось вредоносного, оно появляется при скачивании. Размер инсталлятора — 8 МБ.

Как заявил журналистам глава Глобального центра исследований и анализа угроз Дмитрий Галов, последствия заражения майнером могут быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Майнер потребляет дополнительную электроэнергию. Для обмана россиян мошенники используют все возможные способы.

Так, у барнаульской пенсионерки мошенники украли 400 тысяч рублей, использовав мобильное приложение, передает «Алтайская правда». Женщина рассказала полицейским, что в мессенджере ей позвонил незнакомец. Он назвал себя сотрудником сотовой связи и предложил продлить договор на сим-карту. Собеседница согласилась. По совету мошенника загрузила на смартфон незнакомое ей приложение. Так аферисты получили доступ к телефону горожанки и через мобильный банк сняли деньги. Возбуждено уголовное дело, пишет sibdepo.ru.

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