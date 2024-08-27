Мошенники распространяют в интернете опасную программу

Так, у барнаульской пенсионерки мошенники украли 400 тысяч рублей, использовав мобильное приложение, передает «Алтайская правда». Женщина рассказала полицейским, что в мессенджере ей позвонил незнакомец. Он назвал себя сотрудником сотовой связи и предложил продлить договор на сим-карту. Собеседница согласилась. По совету мошенника загрузила на смартфон незнакомое ей приложение. Так аферисты получили доступ к телефону горожанки и через мобильный банк сняли деньги. Возбуждено уголовное дело, пишет sibdepo.ru.