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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:20

Сергей Шелест назначил нового главу омского УДХБ

Мэр Омска утвердил Антона Глебова новым начальником городского УДХБ

27 августа 2024, 13:14
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»

Сергей Шелест назначил нового главу омского УДХБ

Назначение состоялось: спустя полгода исполнения обязанностей главы управления дорожного хозяйства и благоустройства, Антона Глебова представили коллегам уже в новой должности.

Сергей Шелест сообщил о назначении нового главы городского бюджетного учреждения: с февраля этого года Антон Глебов занимал пост руководителя УДХБ с приставкой «и.о.», но уже сегодня он приступит к своим обязанностям в статусе действительного директора управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Как отметил в своем Telegram-канале глава городской администрации, за минувшие полгода Антон Глебов показал себя на посту руководителя с лучшей стороны, невзирая на дефицит специализированной техники и кадровый голод предприятия.

Кроме того, по словам Сергея Шелеста, новый директор управления хорошо знаком с профессиональными обязанностями, поскольку свою карьеру он начинал с самых низов. В УДХБ Антон Глебов, на протяжении последних 7 лет, являлся замдиректора и главным инженером, из-за чего достаточно известен в профессиональной среде.

Как отмечается, новый директор управления уже получил первые поручения от главы администрации Омска: среди приоритетных задач — подготовка к зимнему сезону, месячнику чистоты и завершение плана ремонтных работ на городских магистралях и тротуарах.

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#Илья Скобин#Омск#Благоустройство#Мэр#Новости#Сергей Шелест#УДХБ#Чистота#Директор#Ремонтные работы#Городская администрация#Антон Глебов#Управление дорожного хозяйства
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