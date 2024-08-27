Мэр Омска утвердил Антона Глебова новым начальником городского УДХБ

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Сергей Шелест сообщил о назначении нового главы городского бюджетного учреждения: с февраля этого года Антон Глебов занимал пост руководителя УДХБ с приставкой «и.о.», но уже сегодня он приступит к своим обязанностям в статусе действительного директора управления дорожного хозяйства и благоустройства.
Как отметил в своем Telegram-канале глава городской администрации, за минувшие полгода Антон Глебов показал себя на посту руководителя с лучшей стороны, невзирая на дефицит специализированной техники и кадровый голод предприятия.
Кроме того, по словам Сергея Шелеста, новый директор управления хорошо знаком с профессиональными обязанностями, поскольку свою карьеру он начинал с самых низов. В УДХБ Антон Глебов, на протяжении последних 7 лет, являлся замдиректора и главным инженером, из-за чего достаточно известен в профессиональной среде.
Как отмечается, новый директор управления уже получил первые поручения от главы администрации Омска: среди приоритетных задач — подготовка к зимнему сезону, месячнику чистоты и завершение плана ремонтных работ на городских магистралях и тротуарах.