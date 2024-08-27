Мэр Омска утвердил Антона Глебова новым начальником городского УДХБ

Кроме того, по словам Сергея Шелеста, новый директор управления хорошо знаком с профессиональными обязанностями, поскольку свою карьеру он начинал с самых низов. В УДХБ Антон Глебов, на протяжении последних 7 лет, являлся замдиректора и главным инженером, из-за чего достаточно известен в профессиональной среде.